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В Подмосковье приступили к севу лука
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В Подмосковье приступили к севу лука 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Сажать лук первыми начали в Озерском районе. Сегодня посеяли первые гектары в  ООО «Лукоморье». Всего в хозяйстве будет посеяно 82 га  лука-севка
и 33 га выборка
— Андрей Разин.
Министр добавил, что общая потребность в РФ в  луке-севке
25 тысяч тонн. Завозится
из-за  рубежа 19–20 тысяч тонн.
Подмосковье является лидером по производству
лука-севка
в стране. Благодаря самым современным технологиям возделывания, уборки и послеуборочной доработки только в  ООО «Лукоморье»
производилось более 2 тысяч тонн
лука-севка. Если погода не подведет в этом году, хозяйство планирует получить более 2,5 тысяч тонн лука
— Андрей Разин.
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