Грымов: Только человек с чувством юмора признается в его отсутствии

Топ-1: Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет Юрий Грымов : Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет и подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Я считаю, что это — главная новость. Очень важно, что они начали общаться и теперь друзья навек. Это большой и серьезный знак. Теперь если еще и Китай хотя бы сделает вид, что дружит с нами, встанет вопрос: а что Америка? Она вообще станет ненужной! Все это очень серьезно. И я рад, что Корея снова может воссоединиться.

Топ-2: В США журнал GQ включил Библию в список «ненужных книг» Юрий Грымов: В США журнал GQ включил Библию в список «ненужных книг». Помимо Священного Писания, журналисты поместили в этот рейтинг такие произведения, как «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя , «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера

То есть GQ, журнал для метросексуалов, ребят, которые выбривают у себя каждый волосок, провел исследование, и сказал, что эти книги не нужны. Ура, Микки-Маус, даешь жвачку и GQ. Утром, днем, вечером и ночью GQ. Вот я смеюсь, хотя, на самом деле это — клиника, какая-то клиника.

Если эта статистика верна — это прекрасно. Я, например, удовлетворен своей работой, мне нравится то, чем я занимаюсь. Кстати, приглашаю всех вас в театр «Модерн». Мы на днях открываем продажу билетов на мой новый спектакль по Максиму Горькому «На дне». Поверьте, это будет серьезно.

Топ-4: 97% россиян уверены, что у них есть чувство юмора Юрий Грымов: По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% российских жителей уверены, что у них есть чувство юмора. Лишь 2% граждан полагают, что не умеют шутить и воспринимать юмор.

Мне кажется, на самом деле, все с точностью до наоборот: у 2% россиян есть чувство юмора. Ведь только человек с чувством юмора может сказать «знаете, ребят, я не понимаю, что такое шутки, и так далее».

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