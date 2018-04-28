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Аналитики подсчитали объём средств, полученных En+ от Олега Дерипаски
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Аналитики подсчитали объём средств, полученных En+ от Олега Дерипаски 

Говорит Москва 28 минут назад
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нескольких аналитиков. Таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения.
Специалисты не исключают, что бумаги в ближайшее время могут продолжить рост. Акции En+ выросли на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.
Ранее СМИ сообщали, что Олег Дерипаска может покинуть совет директоров En+ Group и сократить свою долю в ней. Об этих планах стало известно на фоне введения американских санкций против Дерипаски и ряда других крупных российских бизнесменов.
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