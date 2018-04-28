Аналитики подсчитали объём средств, полученных En+ от Олега Дерипаски

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нескольких аналитиков. Таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения.

Специалисты не исключают, что бумаги в ближайшее время могут продолжить рост. Акции En+ выросли на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.