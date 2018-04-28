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На 32-м саммите АСЕАН достигнуто большое число результатов для укрепления прочности и инновационного потенциала
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На 32-м саммите АСЕАН достигнуто большое число результатов для укрепления прочности и инновационного потенциала 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сингапур, 28 апреля /Синьхуа/ — В Сингапуре сегодня завершился 32-й саммит АСЕАН. Премьер-министр Сингапура Ли Сиен Лун на состоявшейся после саммита пресс-конференции сообщил, что на встречах было достигнуто большое число результатов, целью которых стало укрепление прочности и инновационного потенциала АСЕАН.
Ли Сиен Лун отметил, что на саммите было достигнуто три главных результата. Во-первых, лидеры всех стран АСЕАН вечером 27 апреля совместно опубликовали документ о перспективах строительства прочного и инновационного АСЕАН, который вновь подтвердил ключевые принципы сотрудничества АСЕАН и четко сформулировал совместное видение перспектив всеми странами-членами АСЕАН. Вторым и третьим результатами стали, соответственно, предложение о строительстве сети умных городов АСЕАН и заявление лидеров АСЕАН о кибербезопасности.
Данный ряд встреч АСЕАН стартовал 25 апреля. Официальные лица всех стран АСЕАН 25-27 апреля принимали участие в заседаниях Совета АСЕАН по экономическому сообществу, Совета АСЕАН по сообществу в сфере политики и безопасности, конференции министров иностранных дел АСЕАН и ряде других заседаний. —0—
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