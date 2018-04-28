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Крепость Орешек для посещения открывают 1 мая
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Крепость Орешек для посещения открывают 1 мая 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Для прогулок и экскурсий после продолжительного зимнего сезона открывается интереснейшая старинная островная крепость, добраться до которой можно только по воде.
В этом году туристический сезон в Шлиссельбургской крепости будет продолжаться с 1 мая по 31 октября. Горожане и туристы могут прогуляться по крепости и послушать рассказ экскурсовода, почувствовав дух времени. Экскурсии будут проходить каждый час, начиная с 10:30. Стоимость экскурсионного обслуживания индивидуальных посетителей включена в стоимость входного билета — 100–200 рублей.
Добраться до крепости можно от станции метро «Улица Дыбенко» маршруткой № 511, или из Всеволожска — маршруткой № 512. Автобусы довезут до посёлка имени Морозова, откуда начнётся водное путешествие. В среднем билеты стоят 200–250 рублей. Также к острову ходят теплоходы «Метеор» прямо из города, но билет на них стоит намного дороже.
В этом году Орешек войдёт в большой экскурсионный маршрут по крепостям Ленобласти. Запуск маршрутов по трём направлениям к средневековым твердыням случится к ЧМ-2018.
Крепость основана новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, в 1323 году. В 1612 году она попала под власть Швеции, тогда же её переименовали в Нотебург (Ореховый город). В 1702 году во время Северной войны крепость была отвоёвана русскими войсками и переименована в Шлиссельбург — «Ключ-город». В XVIII–XIX веках Шлиссельбургскую крепость называли «русской Бастилией»: здесь содержались члены царской семьи, претенденты на престол, видные государственные и общественные деятели.
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