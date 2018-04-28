Крепость Орешек для посещения открывают 1 мая

Для прогулок и экскурсий после продолжительного зимнего сезона открывается интереснейшая старинная островная крепость, добраться до которой можно только по воде.

В этом году туристический сезон в Шлиссельбургской крепости будет продолжаться с 1 мая по 31 октября. Горожане и туристы могут прогуляться по крепости и послушать рассказ экскурсовода, почувствовав дух времени. Экскурсии будут проходить каждый час, начиная с 10:30. Стоимость экскурсионного обслуживания индивидуальных посетителей включена в стоимость входного билета — 100–200 рублей.

Добраться до крепости можно от станции метро «Улица Дыбенко» маршруткой № 511, или из Всеволожска — маршруткой № 512. Автобусы довезут до посёлка имени Морозова, откуда начнётся водное путешествие. В среднем билеты стоят 200–250 рублей. Также к острову ходят теплоходы «Метеор» прямо из города, но билет на них стоит намного дороже.

В этом году Орешек войдёт в большой экскурсионный маршрут по крепостям Ленобласти . Запуск маршрутов по трём направлениям к средневековым твердыням случится к ЧМ-2018.