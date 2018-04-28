Рустэма Хамитова попросили отремонтировать школу в селе, где снимали «Вечный зов»

В селе Тастуба, где когда-то снимали фильм «Вечный зов», местная школа рискует превратиться в декорации совсем другого фильма. Сегодня жители пожаловались Рустэму Хамитову , что образовательное здание не ремонтировали со времен строительства. Сейчас оно в аварийном состоянии. О чем еще рассказали жители Главе региона в ходе личного приема граждан, в материале корреспондента телеканала «БСТ».

Тастуба — село, прославившееся на всю страну. Здесь снимали первые четыре серии известного фильма «Вечный зов». Съемки начались еще в 1973 году. Эти кадры живы и по сей день, как и местная школа, построенная в те же семидесятые. Вот только состояние храма науки в последние годы серьезно ухудшилось. Один из корпусов школы стал аварийным. Дети остались без спортзала, библиотеки и столовой.

Ольга Москвина жительница с. Тастуба: «Проблема заключается в том, что у нас рушится школа, которая была построена еще в советские времена, в 1974 году, и нам бы очень хотелось все-таки либо реконструкцию этой школы, либо новую школу. Потому что нашим детям негде заниматься, у нас спортзал закрыт четыре года».

Сейчас их вечный зов — это просьба откликнуться и помочь в реконструкции школы. Об этом Ольга Москвина рассказала Главе республики во время личного приема. Рустэм Хамитов заверил, что вопрос будет решен, но на создание проекта, его согласование и другие формальности понадобится еще немного времени.

Рустэм Хамитов: «Этой осенью вряд ли что-то глобальное мы сможем сделать, но частично мы там уже наведем порядок».

А вот руководитель одной из общественных организаций Аскинского района обеспокоена судьбой местного Дома культуры. Из-за ветхости здания там закрыли зрительный зал, где проводились творческие мероприятия. И этот вопрос вполне решаем, ответил Глава региона. А вот Алена Головина встречается с Рустэмом Хамитовым не в первый раз. Она представляет инициативную группу обманутых дольщиков ООО «Башстрой» в Стерлитамаке . Люди заплатили деньги, но получить свои квартиры не могут уже несколько лет.

Рустэм Хамитов: «Все на контроле. Вашу историю тем более будем держать на контроле. Потому что вы уже давно мучаетесь, с 2010».

Не только с проблемами в этот день пришли на прием к Главе Башкортостана . Александр Пенкин обратился с просьбой поддержать решение его федерации провести в Уфе Кубок России по зимнему плаванию. Состязание запланировано на февраль 2019 года в излюбленном для уфимских моржей Парке Якутова. Но для этого необходимо создать условия.

Александр Пенкин, руководитель региональной отделения Федерации зимнего плавания России: «В планах строительство помещения для клуба будет, и Рустэм Закиевич обещал помочь в этом деле, чтобы это быстро прошло и состоялось уже к началу Кубка России.

В 2019 году исполнится 50 лет с того момента, как моржи облюбовали озеро в Парке Якутова. С каждым годом количество желающих окунуться в ледяную воду только растет. Проведение Кубка России по зимнему плаванию придаст еще больше популярности и массовости этому виду спорта. В Уфу планируют пригласить спортсменов мирового уровня.