Более 200 фактов несанкционированной торговли выявили в Северном Тушино с начала года

Более 200 фактов несанкционированной торговли было выявлено активистами с начала года в Северном Тушино, устранено свыше 50 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Более 200 фактов несанкционированной торговли было выявлено с начала 2018 г. в районе Северное Тушино Северо-Западного округа Москвы активистами общественных пунктов охраны порядка. Свыше 50 нарушений устранены в ходе проверок», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, наиболее распространена нелегальная торговля «с рук» у выходов из метро «Планерная» и у северного выхода из метро «Сходненская». «Нарушители торгуют, как правило, цветами, рассадой растений для дачи, продуктами. Приобретение товаров последней категории особо опасно для здоровья покупателей, так как недобросовестные продавцы чаще всего изготавливают продукты и выращивают растения в условиях антисанитарии», — добавили в департаменте.