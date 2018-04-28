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Около 1100 предприятий со всего мира подписали соглашения об участии в Китайской международной импортной ярмарке
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Около 1100 предприятий со всего мира подписали соглашения об участии в Китайской международной импортной ярмарке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 28 апреля /Синьхуа/ — Ведущие производственные предприятия, включая Qualcomm, Tesla, FANUC, Honeywell и Bosch, сегодня здесь подписали соглашения с Администрацией Китайской международной импортной ярмарки и представят на этой ярмарке в ноябре свои последние разработки в области высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день соглашения об участии в ярмарке подписали уже около 1100 предприятий.
Qualcomm привезет на ярмарку передовые новые технологии в сфере сетей мобильной связи 5-го поколения, искусственного интеллекта и «интернета вещей». Tesla покажет три модели автомобилей на новых энергоносителях. FANUC привезет высокотехнологичных роботов и технологии «интернета вещей». Германская корпорация Trumpf представит проект интеллектуального завода на основе технологии IoE. Honeywell привезет еще более «умную» и экологичную аэрокосмическую продукцию.
Заместитель главы Администрации Китайской международной импортной ярмарки, председатель правления NECC /Shanghai/ Сунь Чэнхай рассказал, что в настоящее время соглашения об участии в первой Китайской международной импортной ярмарке подписали около 1100 предприятий из свыше 100 стран и регионов, выставочная площадь составит свыше 180 тыс. квадратных метров. —0—
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