Около 1100 предприятий со всего мира подписали соглашения об участии в Китайской международной импортной ярмарке

Шанхай , 28 апреля / Синьхуа / — Ведущие производственные предприятия, включая Qualcomm , Tesla, FANUC, Honeywell и Bosch, сегодня здесь подписали соглашения с Администрацией Китайской международной импортной ярмарки и представят на этой ярмарке в ноябре свои последние разработки в области высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день соглашения об участии в ярмарке подписали уже около 1100 предприятий.

Qualcomm привезет на ярмарку передовые новые технологии в сфере сетей мобильной связи 5-го поколения, искусственного интеллекта и «интернета вещей». Tesla покажет три модели автомобилей на новых энергоносителях. FANUC привезет высокотехнологичных роботов и технологии «интернета вещей». Германская корпорация Trumpf представит проект интеллектуального завода на основе технологии IoE. Honeywell привезет еще более «умную» и экологичную аэрокосмическую продукцию.

Заместитель главы Администрации Китайской международной импортной ярмарки, председатель правления NECC /Shanghai/ Сунь Чэнхай рассказал, что в настоящее время соглашения об участии в первой Китайской международной импортной ярмарке подписали около 1100 предприятий из свыше 100 стран и регионов, выставочная площадь составит свыше 180 тыс. квадратных метров. —0—