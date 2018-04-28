Ещё
Белорусские студенты помогают строить объекты к Европейским играм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские студенты помогают строить объекты к Европейским играм 

Мир24 1 час назад
В Беларуси студенческие отряды помогают строить спортивные объекты к Европейским играм, которые пройдут в Минске в будущем году, передает телеканал «МИР 24». Среди них — стадион «Динамо» и Студенческая деревня. На время проведения соревнований она станет Олимпийской. Сейчас к работам привлекли около 50 человек. Строителям они помогают раз в неделю. А во время летних каникул будут работать чаще. Заодно к ним присоединятся студенты из России и Украины.
«В основном, это, конечно же, наведение порядка на территории для того, чтобы строители не отвлекались на вот такие мелкие вопросы. В том числе покраска, переноска строительных материалов. Вот такие работы. Те, ребята, которые поопытнее, которые учатся по своей специальности, они могут оказывать содействие и в более высококвалифицированном труде», — рассказал секретарь Минского городской организации Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич.
Напомним, вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Кыргызстан привезли мощи святого апостола Фомы Пять причин отправиться в город Рустави Новая «Мисс Россия – кто она?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее198
США поставили Европе ультиматум
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом251
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением77
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп48
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение