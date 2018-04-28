Белорусские студенты помогают строить объекты к Европейским играм

Украины. Беларуси студенческие отряды помогают строить спортивные объекты к Европейским играм, которые пройдут в Минске в будущем году, передает телеканал «МИР 24». Среди них — стадион «Динамо» и Студенческая деревня. На время проведения соревнований она станет Олимпийской. Сейчас к работам привлекли около 50 человек. Строителям они помогают раз в неделю. А во время летних каникул будут работать чаще. Заодно к ним присоединятся студенты из России

«В основном, это, конечно же, наведение порядка на территории для того, чтобы строители не отвлекались на вот такие мелкие вопросы. В том числе покраска, переноска строительных материалов. Вот такие работы. Те, ребята, которые поопытнее, которые учатся по своей специальности, они могут оказывать содействие и в более высококвалифицированном труде», — рассказал секретарь Минского городской организации Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич.

Напомним, вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ