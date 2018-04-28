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УК из Щелкова отремонтировала дом от подвала до крыши
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УК из Щелкова отремонтировала дом от подвала до крыши 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания «Перспектива» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении ремонтных работ в доме №6 на Космодемьянской улице в подмосковном Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Как сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, при проверке обращения жителей инспекторы выявили многочисленные нарушения во всем доме — от подвала до крыши. В подвале была разорвана и свисала клочьями теплоизоляция труб отопления и горячего водоснабжения. В подъезде не работало освещение. По всему перекрытию кровли не было металлических парапетов.
«На устранение нарушений управляющей компании дали месяц. «Перспектива» уложилась в этот срок и провела все необходимые работы. Трубы в подвале были должным образом изолированы, появился свет в подъезде и парапеты на крыше», — говорится в сообщении.
По словам Сокова, управляющая компания смогла провести приличный объем работ в сжатые сроки. Очевидно, что проблема была в отсутствии коммуникации с жителями и неумением либо нежеланием правильно спланировать деятельность.
«Заместитель директора управляющей компании по общим вопросам, который должен был это сделать, привлечен к персональной административной ответственности и должен оплатить 5 тысяч рублей штрафа из собственного кошелька», — добавил руководитель Госжилинспекции Московской области.
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