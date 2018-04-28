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Традиционный весенний субботник начался в Выборге
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Традиционный весенний субботник начался в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В преддверии майских праздников в Выборге традиционно проходят субботники. Основной этап мероприятий по санитарной уборке города намечен на 27 и 28 апреля, 4 и 8 мая.
Штабом по благоустройству сформирован график проведения работ, территории закреплены за предприятиями и организациями.
28 апреля на субботник в Выборге вышли депутаты, представители Правительства Ленинградской области, сотрудники администрации Выборгского района, муниципальных учреждений, волонтеры и многие другие.
Как сообщила пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО, всего в субботнике приняло участие более 700 человек.
Плановая уборка прошла на Батарейной горе, Леншоссе (от ул. Приморской до нового спортивного комплекса), от памятника Петру I до набережной и на Сорвальском кладбище. Сотрудники ОО «СК „Фаворит“ очистили от грязи и мусора участок между улицами Гагарина и Данилова (до спортивного зала), „Выборгтеплоэнерго“ работал на улице Сборной. Коллективы МБУ „Служба заказчика“ и ГУП ЛО „Водоканал города Выборга“ провели санитарную уборку под мостом „Дружба“.
Отметим, активная работа по уборке территорий проводится также в поселениях Выборгского района: от мусора и сухих листьев очищают школьные дворы, территории учреждений культуры, здравоохранения, парки и скверы, дворовые территории.
Редакция ivbg.ru напоминает, что по итогам весеннего благоустройства самые активные города и поселения Ленинградской области получат призы. Оцениваться будет не только качество уборки, но и количество участников и их креативность.
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