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Ледовый дворец в Наро‑Фоминском округе планируют открыть в конце года
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Ледовый дворец в Наро‑Фоминском округе планируют открыть в конце года 

РИАМО 1 час назад
Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке строительства ледового дворца в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, объект планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада и внутренних перегородок, ведутся внутренние отделочные работы, устройство внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, работы по благоустройству территории», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Согласно проекту, площадь здания переменной этажности составляет 6058 квадратных метров. В новом спортивном центре разместится ледовая арена с трибунами на 120 мест, раздевалки, тренерские комнаты, кабинет врача, а также ряд административных и технических помещений.
На прилегающей территории будут обустроены тротуары, парковка, места для отдыха, выполнено озеленение.
«Плановая проверка на объекте завершится 24 мая. Планируемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2018 года», — уточнил Гарибян.
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