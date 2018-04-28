Ледовый дворец в Наро‑Фоминском округе планируют открыть в конце года

Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке строительства ледового дворца в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, объект планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада и внутренних перегородок, ведутся внутренние отделочные работы, устройство внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, работы по благоустройству территории», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь здания переменной этажности составляет 6058 квадратных метров. В новом спортивном центре разместится ледовая арена с трибунами на 120 мест, раздевалки, тренерские комнаты, кабинет врача, а также ряд административных и технических помещений.

На прилегающей территории будут обустроены тротуары, парковка, места для отдыха, выполнено озеленение.

«Плановая проверка на объекте завершится 24 мая. Планируемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2018 года», — уточнил Гарибян.