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США поставили ультиматум ЕС в «торговой войне» — СМИ
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США поставили ультиматум ЕС в «торговой войне» — СМИ 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Соединенные Штаты требуют от партнеров согласиться на квоты со стороны американских властей, обещая в противном случае жесткие таможенные пошлины.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что Канада и страны Евросоюза должны принять американские квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая, и должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года, сообщают «Известия».
«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.
В Евросоюзе еще не определились с планом действий, однако в Брюсселе заявили, что требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.
Ранее сообщалось, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.
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