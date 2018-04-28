США поставили ультиматум ЕС в «торговой войне» — СМИ

Соединенные Штаты требуют от партнеров согласиться на квоты со стороны американских властей, обещая в противном случае жесткие таможенные пошлины.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что Канада и страны Евросоюза должны принять американские квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая, и должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года, сообщают «Известия»

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

В Евросоюзе еще не определились с планом действий, однако в Брюсселе заявили, что требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.

Ранее сообщалось, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.