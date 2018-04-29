Общежития строгого режима в Ухте: студентов обещали поселить в казармы без дверей

Руководство Индустриального института извинилось за действия директора колледжа, который пообещал студентам устроить из общежития казармы. Об этом сообщает информационное агентство «КОмиИнформ» со ссылкой на проректора.

Ранее такой приказ перед учащимися озвучил директор колледжа Василий Завьялов. Он сообщил, что отныне студенты не могут пользоваться компьютерами, а само общежитие будет переоборудовано в казармы без дверей. Учащимся будет разрешено иметь лишь тумбочку, табуретку и кровать. Обращение директора сняли на видео студенты и выложили в сеть. На нем Завялов в безапелляционной форме объявляет учащимся новые правила проживания, подчеркивая, что все, кого они не устроят, могут забрать документы и поехать домой:

В общежитии этого колледжа строгие порядки введены уже давно, однако до казарменного типа дело действительно не дойдет, рассказывает корреспондент портала «Про-город Ухта» Анна Сочнева.

Анна Сочнева корреспондент портала «Про-город Ухта» «По рассказам самих студентов, порядки у них там армейские: шаг влево, шаг вправо… Это обычные подростки, которые пьют, курят и дерутся. Это в каждом общежитии бывает. Ничего критичного не происходит. Просто вот таким образом товарищ решил с ним бороться. Я так понимаю, что после общественного резонанса все как-то сдвинулось с мертвой точки, и проректору пришлось отдуваться, пришлось говорить, что пошутили и ничего не будет. Изначально перед студентами выступил и рассказывал, чтобы гадюшник устраивали дома директор колледжа, а отдуваться пришлось проректору института, к которому этот колледж относится. Сам герой этой истории уже извинился, что разговаривал со студентами в таком тоне. А что касается проректора, то он посетовал на то, что студенты такой способ выбрали решения проблем: если бы не вынесли на суд общественности, было бы полегче. Мое мнение, если бы не вынесли, у них бы уже сняли двери в комнатах и выкинули компьютеры».