Подмосковные энергетики переведены в режим повышенной готовности в преддверии праздников

Полностью укомплектованы оперативные бригады, а также проведена работа с городами. Энергетикам поручено проверить еще раз возможности подъезда к местам подключения, чтобы в случае необходимости можно было в кратчайшие сроки запитать их энергией.

Мы сейчас обладаем достаточной группировкой для восстановления масштабных повреждений. И вот недавний ураган показал, что повреждение сети было устранено в кратчайшие сроки. Надеюсь, что крупных аварий не будет в праздники, а небольшие мы сможем в кратчайшие сроки восстановить

Стоит отметить, что также в Подмосковье будут курировать места отдыха около водоемов, чтобы избежать несчастных случаев на воде. Организовано дежурство спасателей и разработано 24 маршрута патрулирования, которые охватывают все крупные водоемы региона.

Ранее стало известно, что было восстановлено свыше 160 опор, поврежденных ураганом 21 апреля. Также 1430 поваленных деревьев были сняты с проводов.