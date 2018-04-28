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Подмосковные энергетики переведены в режим повышенной готовности в преддверии праздников
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Подмосковные энергетики переведены в режим повышенной готовности в преддверии праздников 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Полностью укомплектованы оперативные бригады, а также проведена работа с городами. Энергетикам поручено проверить еще раз возможности подъезда к местам подключения, чтобы в случае необходимости можно было в кратчайшие сроки запитать их энергией.
Мы сейчас обладаем достаточной группировкой для восстановления масштабных повреждений. И вот недавний ураган показал, что повреждение сети было устранено в кратчайшие сроки. Надеюсь, что крупных аварий не будет в праздники, а небольшие мы сможем в кратчайшие сроки восстановить
Леонид Неганов, министр энергетики Московской области.
Стоит отметить, что также в Подмосковье будут курировать места отдыха около водоемов, чтобы избежать несчастных случаев на воде. Организовано дежурство спасателей и разработано 24 маршрута патрулирования, которые охватывают все крупные водоемы региона.
Ранее стало известно, что было восстановлено свыше 160 опор, поврежденных ураганом 21 апреля. Также 1430 поваленных деревьев были сняты с проводов.
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