Петербургского шизофреника лишили права на оружие 

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга установила, что жителю северной столицы России выдано разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, хотя ему установлен диагноз «шизофрения». Соответственно это право ему противопоказано и даже может угрожать жизни и здоровью граждан.
В связи с этим прокурор обратился в Дзержинский районный суд Петербурга с исковым заявлением. Решением суда требования удовлетворены, разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия этому «странному» гражданину аннулировано.