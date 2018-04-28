Чтобы не заживались. Возраст выхода на пенсию все же повысят

Повышению пенсионного возраста быть. Это следует из телеинтервью премьер-министра Дмитрия Медведева со всей очевидностью, несмотря на традиционно применяемые им в таких вопросах витиеватые словесные конструкции. «Мы на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — сказал Медведев, отметив, что консультации и обсуждения возможного повышения возраста выхода на пенсию продолжаются не один год, и проведена достаточно серьезная экспертиза. Государству, по словам премьера, так или иначе придется принимать решение, но аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательные настроения среди людей. Такая мера назрела хотя бы потому, что средняя продолжительность жизни в стране выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, — ранее объяснял премьер.

А теперь — немного статистики. Средняя продолжительность жизни в России, на рост которой ссылался премьер-министр, составила по итогам прошлого года, по данным Минздрава, 72,7 года. Для мужчин этот показатель составляет 67,5 года, для женщин — 77,6. И если сейчас так называемый «возраст дожития» статистика отпускает мужчинам в 7,5 года, а женщинам — почти в 23, то с принятием, например, кудринского предложения женщины на пенсии будут жить в среднем меньше 15 лет, а мужчины — всего два. Арифметика — проще некуда, доступна любому. Создаст ли она «отрицательные настроения среди людей», которых опасается действующий премьер? Конечно, создаст: эта арифметика показывает, что государство не хочет, чтобы его граждане заживались на пенсии.

Всеволод Нерознак