В Кыргызстан привезли мощи святого апостола Фомы

Уникальную реликвию привезли в Бишкек из Италии . Частицу мощей святого апостола Фомы. Кыргызстан стал шестой страной, которая обрела эту святыню, сообщает телеканал «МИР 24».

Встречали мощи — в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Ради этого события верующие приехали из самых отдаленных городов и сел.

Фома — один из 12 апостолов. Его также называют апостолом веры — в память о его сомнениях при встрече с воскресшим Иисусом Христом . С именем святого православие связывает распространение христианства на Востоке. Поэтому он является небесным покровителем Средней Азии. Фома проповедовал в Индии , где был мученически убит. Там до сих пор находится его гробница. Святое тело перенесли сначала в Турцию , а с 13 века оно находится в соборе итальянского города Ортона

«Это единственный апостол, который проходил через нашу землю — Кыргызстан. В древние времена, после вознесения Господня, ему выпал жребий идти в Индию. Он проходил через все страны Центрально Азии. Святой апостол проповедовал по этой земле. Он нес благовестие, добро, любовь. Нес все свое божие слово народам, которые здесь жили», — говорит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.

Благодаря апостолу Фоме христианство в Среднюю Азию пришло на тысячу лет раньше, чем на Русь. Частицы мощей святого есть только в храмах на Афоне, в Венгрии Грузии , Индии, Италии, теперь и в Кыргызстане.

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