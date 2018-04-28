Ещё
США выдвинули ЕС ультиматум в «торговой войне» — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выдвинули ЕС ультиматум в «торговой войне» — СМИ 

Москва24 28 минут назад
Фото: Москва24
«Торговая войны» вызывает беспокойство в Европе: Вашингтон требует от ЕС принять квоты на экспорт металлов в США, сообщает Bloomberg.
Администрация президента Штатов Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут действовать с 1 мая. Таким образом, Евросоюз должен или уступить США, или столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.
По словам министра финансов Бельгии Йохана Ван Овертвельдта, торговая война — это поражение для всех, поэтому ее стараются избежать. Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90 процентов от уровня предыдущих двух лет в Европе считают недопустимым.
В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. При этом действие этих тарифов для некоторых стран приостановили до 1 мая.
Москва24: последние новости
Готовящийся к аварийной посадке в Подмосковье Ил-38 принадлежит ВМС Индии Эксперт прокомментировал заявления "Нафтогаза" об угрозе конфликта между РФ и Украиной Роспотребнадзор назвал число пострадавших от клещей россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом194
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением50
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня12
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ195
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение