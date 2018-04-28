США выдвинули ЕС ультиматум в «торговой войне» — СМИ

«Торговая войны» вызывает беспокойство в Европе: Вашингтон требует от ЕС принять квоты на экспорт металлов в США , сообщает Bloomberg

Администрация президента Штатов Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут действовать с 1 мая. Таким образом, Евросоюз должен или уступить США, или столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.

По словам министра финансов Бельгии Йохана Ван Овертвельдта, торговая война — это поражение для всех, поэтому ее стараются избежать. Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90 процентов от уровня предыдущих двух лет в Европе считают недопустимым.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. При этом действие этих тарифов для некоторых стран приостановили до 1 мая.