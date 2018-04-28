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СМИ: США поставили Европе ультиматум в торговой войне
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СМИ: США поставили Европе ультиматум в торговой войне 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
США поставили Европейскому союзу и Канаде ультиматум: либо они соглашаются на квоты на поставку своих товаров, либо против этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины. Как сообщает агентство Bloomberg, решение необходимо принять до 1 мая, когда заканчивается срок заморозки введенных ранее ограничений.
"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.
В Брюсселе таким подходом недовольны.
"Торговая война ведет к проигрышу всех сторон. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать ее любой ценой", — заявил министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт.
Как пишет Bloomberg, требование США поставило Европу в трудное положение. ЕС предстоит либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации квоты США, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого Евросоюза. Хотя правила ВТО предусматривают возможность принятия странами чрезвычайных «защитных» мер, связанных с импортными квотами на конкретные товары, такие шаги редки, должны быть временными и могут быть юридически оспорены.
Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал в марте указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов. При этом ЕС и Канаде было предложено согласиться на квоты в 90 процентов от уровня поставок последних двух лет.
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