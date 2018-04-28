СМИ: США поставили Европе ультиматум в торговой войне

США поставили Европейскому союзу Канаде ультиматум: либо они соглашаются на квоты на поставку своих товаров, либо против этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины. Как сообщает агентство Bloomberg, решение необходимо принять до 1 мая, когда заканчивается срок заморозки введенных ранее ограничений.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Торговая война ведет к проигрышу всех сторон. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать ее любой ценой", — заявил министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт.

Как пишет Bloomberg , требование США поставило Европу в трудное положение. ЕС предстоит либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации квоты США, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого Евросоюза. Хотя правила ВТО предусматривают возможность принятия странами чрезвычайных «защитных» мер, связанных с импортными квотами на конкретные товары, такие шаги редки, должны быть временными и могут быть юридически оспорены.