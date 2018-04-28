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Эксперт прокомментировал утверждение о «разорванной в клочья» экономике России
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Эксперт прокомментировал утверждение о «разорванной в клочья» экономике России 

RT на русском 56 минут назад
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова экс-президента США Барака Обамы, в 2015 году заявившего о том, что из-за санкций экономика России оказалась «разорванной в клочья».
«Все цифры указывают на то, что российская экономика справилась с внешними стрессами, изменившись к лучшему. Мы многое поняли и во многом перестроились, отрегулировав свою финансовую систему», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Оленченко также отметил, что Россия сделала большой упор на обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, и в этом направлении необходимо двигаться дальше, чтобы реагировать на любые вызовы.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Обаме приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику.
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