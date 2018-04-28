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Новгородская область получит 356 млн рублей на инфраструктуру для индустриального парка
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Новгородская область получит 356 млн рублей на инфраструктуру для индустриального парка 

ТАСС 56 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Новгородская область получит от Фонда развития моногородов 356 млн рублей на инфраструктуру для создания первого в регионе индустриального парка в Боровичском районе. Об этом сообщил в субботу ТАСС вице-губернатор Новгородской области Евгений Богданов.
"Проблема любых индустриальных парков — это стоимость инфраструктуры. Программа Фонда развития моногородов финансирует 95% стоимости инфраструктуры, а регион совместно с муниципалитетом — 5%. Мы оформили заявку для Боровичского района, и сейчас фонд развития моногородов одобрил выделение этих средств — 356 млн рублей", — сказал он.
Как сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области, инициатором реализации проекта «Индустриальный парк „Преображение“ в моногороде Боровичи выступает компания „Вилина“. Объем инвестиций в проект составит 2,21 млрд рублей, планируется создание 220 рабочих мест. Реализации проекта завершится в 2022 году.
Как пояснил Богданов, область стимулирует создание частных индустриальных парков за счет предоставления льгот. „Мы приняли нормативную базу, которая устанавливают льготы для управляющих компаний индустриальных парков и для резидентов индустриальных парков. Это пониженный налог на прибыль и налог на имущество“, — сказал он.
По информации пресс-службы, в рамках создания индустриального парка „Преображение“ в Боровичах запланировано производство столовой клеенки, напольных покрытий, пленок ПВХ для мебельной промышленности, декоративных мебельных тканей, армирующих сеток и изоляционных материалов. Для реализации инвестиционных проектов в моногороде планируется проложить газовые сети, провести реконструкцию дорог, водопровода. Кроме того, будет проведено строительство канализационных сетей и линии скоростного интернета.
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