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Трамп подумывает встретиться с Кимом на границе двух Корей
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Трамп подумывает встретиться с Кимом на границе двух Корей 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Дональд Трамп задумался, подойдет ли «Дом мира» на границе двух корейских государств для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, где ранее прошел саммит корейских лидеров. Президент назвал это место более представительным, важным и надежным, чем территория третьей стороны.
Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.
Ранее американский лидер заявил, что саммит США-КНДР может состояться через три-четыре недели. По его словам, «это должна быть очень важная встреча», связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.
В пятницу, 20 апреля, состоялся исторический саммит с участием лидеров двух Корей. Итогом переговоров стали договоренности о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.
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