Мезенцев: работа над отзывом сенаторов по контрсанкционному законопроекту не завершена

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Профильный комитет Совета Федерации учтёт предложения и замечания всех комитетов палаты по законопроекту об ответных мерах на санкционную политику США в сводном документе, который будет представлен в Госдуму в обозначенные сроки, работа над окончательным текстом отзыва еще не завершена. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Поступившие предложения и замечания, подготовленные коллегами из других комитетов Совета Федерации, безусловно, будут учтены. Но итоговой документ — отзыв на законопроект депутатов будет представлен позднее. Работа над ним еще не завершена", — сказал Мезенцев.

Он отметил, что как и планировалось, официальный отзыв комитета Совета Федерации по экономической политике будет направлен в соответствующий комитет Госдумы в сроки, определенные регламентом верхней палаты парламента.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможном прекращении или сокращении поставок импортных лекарств на российский фармацевтический рынок, сенатор отметил, что законодатель в своей работе руководствуется принципами «уважения интересов людей, внимания к сфере здравоохранения, ее совершенствованию и развитию, понимания реалий современной жизни». «Убежден, что и при рассмотрении обозначенного проекта закона коллеги из Госдумы не изменят этим принципам», — сказал глава комитета Совфеда.

По его словам, сенаторам, прежде всего, представляющим профессиональное медицинское сообщество, «видится необоснованной излишняя детализация при обозначении законодателем предполагаемых ответных мер, которые могут применяться правительством страны во взаимодействии с зарубежными партнерами в сфере здравоохранения».

"Законопроект носит рамочный характер и является вынужденным и справедливым ответом на недружественные действия в отношении России в рамках, к сожалению, сложившейся в последнее время практики давления на нашу страну со стороны США и ряда иностранных государств", — заключил Мезенцев.

О законопроекте

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

В соответствии с законопроектом, правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию.

Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.