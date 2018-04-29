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Итальянский архитектор разработает транспортную схему Ялты
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Итальянский архитектор разработает транспортную схему Ялты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Итальянский архитектор Ринальдо Вичентини предложил разработать проект реконструкции Ялты в стиле архитектора Николая Краснова, который помог бы решить острую для региона транспортную проблему. Такое предложение он сделал во время четвертого визита в южную столицу Крыма.
— Я не в первый раз на вашем полуострове, и он просто прекрасен, — отметил Ринальдо Вичентини. — Я хочу быть полезным вашему городу, дать ему возможность стать еще лучше, потому что Ялта — это не только набережная, но и улицы, которые ее окружают, многочисленные парки и скверы.
По словам итальянского архитектора, на подъезде к Ялте необходимо создать специальные зоны, где можно было бы оставлять автомобили, не въезжая в город. Но при этом у местных жителей должна быть возможность свободного перемещения.
— Кроме того, можно объединить парковые и пляжные зоны, — добавил он. — В общем, сделать Ялту удобной для местных жителей и гостей.
В свою очередь, врио главы администрации Ялты Алексей Челпанов отметил, что Ялта с удовольствием рассмотрит проекты итальянского архитектора, особенно если они помогут сделать город более комфортным и благоустроенным.
— Ринальдо Вичентини обещал закончить проекты к началу следующего года, — уточнил он. — Если на общественных слушаниях жители города одобрят его труд, то мы приступим к реализации.
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