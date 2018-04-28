Итальянский архитектор разработает проект реконструкции Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . Архитектор из Италии Ринальдо Вичентини в ходе своего четвертого визита в Крым сообщил, что намерен разработать для Ялты проект реконструкции города в стиле архитектора Николая Краснова, а также создать удобную транспортную схему. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

Временно исполняющий полномочия главы администрации курортного города Алексей Челпанов провел итальянца по набережной города, горсаду и улице Чехова, также иностранец побывал в Мисхорском парке и Воронцовском дворце. Вдохновленный красотами южного берега Крыма архитектор заявил, что хочет разработать для города проект реконструкции в стиле архитектора Николая Краснова, который поможет решить проблему с заторами на дорогах.

"Необходимо создавать специальные зоны, где можно было бы оставить машину не въезжая в город. Но оставить при этом возможность въезда и перемещения для местных жителей. Кроме того, можно объединить парковые и пляжные зоны", — высказал свое мнение Вичентини.

Итальянец пообещал, что завершит работу над созданием проекта к 2019 году. Его работа будет оценена ялтинцами на общественных слушаниях. Если горожане и власти Ялты одобрят проект — он будет реализован.