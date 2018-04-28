Олейник: Неонацистский террор против ромов продолжается

Сожжено несколько домов ромов на Русановских садах. Ответственность за преступление взяла на себя некая новая неонацистская организация «Немезида».

«Чтобы помочь скорейшему выселению цыган с Русановских Садов, мы подожгли несколько обжитых ими домов. Также во время рейда мы были вынуждены «угостить» одного из них перечным баллончиком», — заявили члены «Немезиды» в Telegram.