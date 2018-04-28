Ещё
Олейник: Неонацистский террор против ромов продолжается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олейник: Неонацистский террор против ромов продолжается 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сожжено несколько домов ромов на Русановских садах. Ответственность за преступление взяла на себя некая новая неонацистская организация «Немезида».
«Чтобы помочь скорейшему выселению цыган с Русановских Садов, мы подожгли несколько обжитых ими домов. Также во время рейда мы были вынуждены «угостить» одного из них перечным баллончиком», — заявили члены «Немезиды» в Telegram.
Как известно, СБУ сегодня активно «плодит» все новые фашистские группировки и целенаправленно натравливает их на определенные группы людей. Режим явно рассчитывает с помощью неонацистов запугать население и остаться при власти.
Украина.ру: последние новости
Самолет ВВС Индии экстренно сел под Москвой «Взгляд»: Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца «Ъ»: «Газпром» начал отторжение Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом217
США поставили Европе ультиматум
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня20
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением60
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ232
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение