В Подмосковье приступили к севу лука

Областные аграрии приступили к севу лука на территории Подмосковья , сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Сажать лук первыми начали в городском округе Озеры. Сегодня посеяли первые гектары в ООО «Лукоморье». Всего в хозяйстве будет посеяно 82 гектара лука-севка и 33 гектара — выборка», — сказал Разин.

Он добавил, что общая потребность в РФ в луке-севке 25 тысяч тонн. Из-за рубежа завозится 19-20 тысяч тонн.

По словам министра, Подмосковье является лидером по производству лука-севка в стране. Благодаря самым современным технологиям возделывания, уборки и послеуборочной доработки только в ООО «Лукоморье» производилось более 2 тысяч тонн лука-севка.

«Если погода не подведет, в этом году хозяйство планирует получить более 2,5 тысяч тонн лука», — отметил Разин.