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В Подмосковье приступили к севу лука
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В Подмосковье приступили к севу лука 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Областные аграрии приступили к севу лука на территории Подмосковья, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Сажать лук первыми начали в городском округе Озеры. Сегодня посеяли первые гектары в ООО «Лукоморье». Всего в хозяйстве будет посеяно 82 гектара лука-севка и 33 гектара — выборка», — сказал Разин.
Он добавил, что общая потребность в РФ в луке-севке 25 тысяч тонн. Из-за рубежа завозится 19-20 тысяч тонн.
По словам министра, Подмосковье является лидером по производству лука-севка в стране. Благодаря самым современным технологиям возделывания, уборки и послеуборочной доработки только в ООО «Лукоморье» производилось более 2 тысяч тонн лука-севка.
«Если погода не подведет, в этом году хозяйство планирует получить более 2,5 тысяч тонн лука», — отметил Разин.
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