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Владимир Путин провел рабочую встречу по развитию ГЛОНАСС
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Владимир Путин провел рабочую встречу по развитию ГЛОНАСС 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным, сообщает kremlin.ru.
Вице-премьер информировал Президента о развитии навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
«Сначала два слова о космической группировке. Она работает в полном составе — 24 космических аппарата; 23 — прежнее поколение «Глонасс-М», 24-й аппарат — это «Глонасс-К» нового поколения. И ещё один аппарат находится в орбитальном резерве. На земле мы имеем шесть аппаратов, то есть в случае необходимости мы сразу поднимаем эту группировку и дополняем необходимым количеством», — сказал Дмитрий Рогозин.
Он также рассказал о планах с 2019 года ввести еще одно, новое поколение «Глонасс-К2».
«Это более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой. Мы выполняем задачу, которую Вы поставили, по улучшению качества навигационного сигнала», — отметил вице-премьер.
Владимир Путин оценил достигнутые результаты положительно и призвал «двигаться дальше».
Расширенная стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Фото kremlin.ru
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