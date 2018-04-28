Владимир Путин провел рабочую встречу по развитию ГЛОНАСС

Вице-премьер информировал Президента о развитии навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

«Сначала два слова о космической группировке. Она работает в полном составе — 24 космических аппарата; 23 — прежнее поколение «Глонасс-М», 24-й аппарат — это «Глонасс-К» нового поколения. И ещё один аппарат находится в орбитальном резерве. На земле мы имеем шесть аппаратов, то есть в случае необходимости мы сразу поднимаем эту группировку и дополняем необходимым количеством», — сказал Дмитрий Рогозин.

Он также рассказал о планах с 2019 года ввести еще одно, новое поколение «Глонасс-К2».

«Это более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой. Мы выполняем задачу, которую Вы поставили, по улучшению качества навигационного сигнала», — отметил вице-премьер.

Владимир Путин оценил достигнутые результаты положительно и призвал «двигаться дальше».

Расширенная стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Фото kremlin.ru