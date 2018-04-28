«Премия №1» в 2018 году будет вручена за прорывной инновационный проект, реализованный в Свердловской области 

Организаторы ежегодной региональной бизнес-премии промышленников и предпринимателей — «Премии №1» в 2018 году изменили подход к проведению мероприятия: награду получит одна уральская компания или предприниматель за реализацию по-настоящему прорывного инновационного проекта.
По условиям конкурса, победителем будет признан автор проекта, позволившего провести импортозамещение и локализацию производства.
«В 2018 году «Премия №1» будет представлена одной номинацией. Мы решили поддержать новые перспективные проекты. Цель — дать предпринимателям стимул для развития экспортного потенциала уральской инновационной продукции», — отмечает первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.
Вручение «Премии №1» в 2018 году будет приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства.
Для определения победителей организаторами премии создан авторитетный экспертный совет. В настоящее время оргкомитет уже ведет прием заявок от компаний и организаций.
«Премия №1» была учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой в 2016 году. Миссия премии — консолидировать усилия промышленников и предпринимателей Урала, направленные на улучшение деловой среды, повышение статуса уральского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.