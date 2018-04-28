Евгений Куйвашев: в Свердловской области человек труда всегда был на первом месте

«Для всех нас Первомай — это праздник мира, добра, созидания. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом, талантом и волей способствует развитию нашей великой страны, повышению качества жизни людей, — сказал глава региона. — В Свердловской области человек труда всегда был на первом месте. Уральцы умеют и любят работать. Мы гордимся тем, что наш регион по праву является опорным краем державы. Спасибо вам, дорогие земляки!»

По итогам 2017 года Свердловская область уверенно входит в число десяти регионов-лидеров России по ключевым макроэкономическим параметрам. Валовой региональный продукт в 2017 году составил свыше 2 триллионов рублей, и превысил аналогичный показатель 2016 года на 1,4 процента. Объем отгруженной промышленной продукции в 2017 году составил 1 триллион 994,9 миллиарда рублей, что на 11,4 процента превышает показатель 2016 года.

Сегодня мы приступили к реализации программы «Пятилетка развития Свердловской области», призванной вывести наш регион в тройку лидеров экономического развития в России и существенно улучшить качество жизни уральцев. Губернатор высказал уверенность, что трудолюбие, ответственность, целеустремленность и патриотизм жителей Свердловской области позволят успешно реализовать намеченные планы.

В нашем регионе многое делается обеспечения достойных условий труда, защиты интересов трудящихся. Большое значение в этой работе имеет деятельность Федерации профсоюзов Свердловской области, отметившей в этом году 100-летний юбилей. Одна из крупнейших по численности в России, она объединяет около 4,5 тысячи первичных профсоюзных организаций и более 600 тысяч трудящихся уральцев. Сегодня свою мощную созидательную энергию профсоюзные организации региона направляют на развитие социального партнерства, защиту трудовых прав работников, обеспечение достойных условий труда, своевременность выплаты заработной платы.

Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов труда, представителей старшего поколения и всех, кто сегодня добросовестно трудится на благо родного Урала.

«Желаю всем жителям Свердловской области весеннего настроения, счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех созидательных начинаниях. С праздником, дорогие друзья! С 1 Мая!» — сказал он.