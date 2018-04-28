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Екатеринбург посетит большая финская делегация во главе с Послом государства
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Екатеринбург посетит большая финская делегация во главе с Послом государства 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Делегация финских компаний, возглавляемая Послом государства в России Микко Хаутала, посетит Средний Урал с 25 по 27 апреля. В рамках визита члены делегации встретятся с руководством Свердловской области, Екатеринбурга, проведут в формате бизнес-форума переговоры с представителями деловых кругов региона. Кроме того, частью программы визита станет ряд культурных мероприятий.
Как пояснили в Посольстве, целью визита являются налаживание и укрепление взаимодействия между финскими и уральскими компаниями, поиск новых возможностей реализации сотрудничества, а также ознакомление с возможностями инвестирования в регионе.
Визит делегации проводится совместно Посольством Финляндии в России, финским государственным агентством Business Finland и Финско-Российской торговой палатой. В состав делегации войдут представители более 20 организаций и компаний, специализирующихся на производстве промышленного оборудования, строительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке.
Официальная делегация и представители бизнеса посетят промышленные предприятия Свердловской области, в их числе — крупные индустриальные холдинги, строительные и лесоперерабатывающие компании.
В рамках культурной программы на площадке Ельцин Центра будут организованы выставка комиксов по нестареющей классике финской писательницы Туве Янссон — «Муми-тролль и комета», фотовыставка «Ненастоящие финны» и «Ненастоящие британцы» Айно Вяянянен, лекция о современной Финляндии. Эти мероприятия смогут посетить все желающие свердловчане.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова, сотрудничество Свердловской области и Финляндии имеет хорошие традиции и перспективы.
«Деловые миссии из Финляндии регулярно приезжают в Свердловскую область и практически всегда уезжают с новыми контрактами и договоренностями. Компании из этой страны активно участвуют в модернизации уральских предприятий, реализуют кооперационные проекты, инвестируют в строительство. Очень хорошо, что визит сопровождают культурные акции, они расширяют горизонты общения, вовлекают в международный диалог большое количество самых разных людей», — прокомментировал предстоящий визит министр.
Товарооборот Свердловской области с Финляндией в 2017 году составил 49,2 миллиона долларов, что выше аналогичного периода 2016 года на 23%.
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