Мои быстрые документы

Десять лет назад остался без водительских прав. И лишил меня их не полицейский (тогда, кажется, они еще назывались милиционерами), а маленький, юркий стамбульский воришка. Возле знаменитой Голубой мечети он мне долго предлагал купить упаковку бумажных салфеток. Салфетки мне были ни к чему, но, чтобы отделаться от назойливого продавца, я все-таки дал ему несколько монет.

Подметив взглядом, что мой бумажник вернулся на свое место — в наплечную сумку, паренек и неожиданно откуда-то появившийся приятель лет десяти начали нарезать вокруг меня круги, что-то лепеча по-турецки, и совать в лицо уже сразу две упаковки бумажных салфеток. В общем, их не остановила даже молния на сумке. Бумажник был мастерски вытащен. Денег там было немного, но вот уже в гостинице я вспомнил, что там же находилось мое водительское удостоверение.

Процесс получения новых водительских прав тогда растянулся на три дня. Сначала посещение одного диспансера, затем другого, потом медкомиссия (точнее, это была профанация идеи медобследования), долгая, нудная и ворчливая очередь, чтобы подать документы в ГИБДД , оплата пошлины через платежный терминал, который брал комиссию в размере 30 процентов… Короче, с тех пор я отношусь к своему водительскому удостоверению очень-очень трепетно.

Но вот подошел срок его заменить!

По совету друзей я решил воспользоваться услугами многофункционального центра «Мои документы». И не пожалел об этом!

Медкомиссию прошел в поликлинике. Сразу всех врачей в одном месте. Ни по каким диспансерам ходить не надо было. Порадовало то, что меня на этот раз действительно детально обследовали. И медики даже пришли к выводу, что в моем любимом теле-организме не все в порядке с давлением. Я уже было хотел уйти на больничный, чтобы всерьез заняться здоровьем, но врачи отговорили: просто посоветовали меньше волноваться по пустякам.

Все медобследование заняло 45 минут, что на 40 минут дольше, чем десять лет назад. Но тогда на меня даже глаз никто не поднял.

Затем я отправился в центр государственных услуг «Мои документы». Сперва меня там сфотографировали. Если говорить откровенно, то мне все равно, как я выгляжу на документах. Поэтому эта процедура на меня впечатления не произвела. С такой же скоростью, как делалась фотография, у меня приняли собранные документы и отправили домой — ждать СМС о том, что пора приходить за новым водительским удостоверением. Срок исполнения — до десяти дней.

Телефон просигналил о том, что пора получать права, гораздо раньше крайнего срока — дней через пять. Следующим утром я, счастливый обладатель новых водительских прав, выходил из офиса МФЦ. До окончания срока действия старых оставалось несколько дней, а новый документ уже лежал в кармане.

Вот все бы так оперативно и слаженно работали, как специалисты МФЦ. Глядишь, жизнь стала бы гораздо лучше. И давление у всех было в норме.