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Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем местного самоуправления
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Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем местного самоуправления 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил представителей муниципальной власти, депутатов местных представительных органов и всех уральцев с Днём местного самоуправления.
«Этот праздник призван подчеркнуть значимость развития демократических институтов, участия граждан в решении вопросов местного значения. В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную работу по обеспечению достойной жизни земляков: обеспечивают порядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благоустройством городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря результатам этой работы формируется доверие граждан к государственной власти в целом», — сказал глава региона.
В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость институтов местного самоуправления для развития российской экономики. Предложив развернуть масштабную программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент отметил: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны» — и отвел значимую роль в этой работе местным властям.
Как отметил Евгений Куйвашев, муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие показатели экономического развития, реализуют социальные программы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и заслуженно побеждают.
Сегодня в Свердловской области реализуется программа «Пятилетка развития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-экономического развития в России. Важное направление программы нацелено на развитие гражданского общества и местного самоуправления. Оно подразумевает стратегическое планирование развития городов и сел региона, мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию и диверсификации экономики моногородов, устойчивому развитию сельских территорий. Одной из важнейших целей программы является более широкое вовлечение активных граждан в процесс управления развитием территорий, местного самоуправления.
«Уверен, опираясь на профессионализм и ответственность работников местного самоуправления, а также на горячую поддержку уральцев, мы успешно выполним все мероприятия программы», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор пожелал депутатам и работникам муниципальных органов власти дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам — счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах и селах региона.
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