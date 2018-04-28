Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем местного самоуправления

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил представителей муниципальной власти, депутатов местных представительных органов и всех уральцев с Днём местного самоуправления.

«Этот праздник призван подчеркнуть значимость развития демократических институтов, участия граждан в решении вопросов местного значения. В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную работу по обеспечению достойной жизни земляков: обеспечивают порядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благоустройством городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря результатам этой работы формируется доверие граждан к государственной власти в целом», — сказал глава региона.

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость институтов местного самоуправления для развития российской экономики. Предложив развернуть масштабную программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент отметил: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны» — и отвел значимую роль в этой работе местным властям.

Как отметил Евгений Куйвашев, муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие показатели экономического развития, реализуют социальные программы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и заслуженно побеждают.

Сегодня в Свердловской области реализуется программа «Пятилетка развития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-экономического развития в России. Важное направление программы нацелено на развитие гражданского общества и местного самоуправления. Оно подразумевает стратегическое планирование развития городов и сел региона, мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию и диверсификации экономики моногородов, устойчивому развитию сельских территорий. Одной из важнейших целей программы является более широкое вовлечение активных граждан в процесс управления развитием территорий, местного самоуправления.

«Уверен, опираясь на профессионализм и ответственность работников местного самоуправления, а также на горячую поддержку уральцев, мы успешно выполним все мероприятия программы», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор пожелал депутатам и работникам муниципальных органов власти дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам — счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах и селах региона.