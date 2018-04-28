Индустриальный парк «Богословский» презентует свои возможности на самых представительных выставках России

Корпорация развития Среднего Урала презентовала потенциальным инвесторам возможности индустриального парка «Богословский» в ТОСЭР «Краснотурьинск» на международной выставке «Нефтегаз-2018», которая прошла в Москве и на Национальном нефтегазовом форуме.

Отраслевая выставка «Нефтегаз» подтвердила интерес к Свердловской области со стороны производителей бурового оборудования, насосов, компрессорной техники, трубной и кабельной продукции, а также химических реагентов, добавок и материалов, используемых в нефтегазодобыче и транспорте нефтепродуктов. Как уточнили в КРСУ, проекты локализации в «Богословском» в текущий момент прорабатывают несколько производств из других регионов страны и зарубежные инвесторы сферы ТЭК.

«Богословский» — это не просто индустриальный парк. Это комплексно развитая территория, где уже обеспечены потребности инвестора по энергоресурсам, площадке под застройку, дорогам. Бизнес бесплатно подключается к сетям, мощность которых позволяет покрыть спрос очень крупных энергопотребляющих производств. Площадка расположена не в чистом поле, а в границах моногорода. То есть инвестору доступна вся городская и социальная инфраструктура Краснотурьинска . Крайне важны кадры. А заводской моногород — это целые трудовые династии людей инженерных и рабочих профессий высокой квалификации«, — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев

Появление в «Богословском» кластера производителей нефтегазового машиностроения обосновано удобной логистикой. Свердловская область соседствует с ХМАО-Югрой и ЯНАО . Расстояние от границы региона до нефтедобывающих скважин составляет всего 60 километров. Индустриальный парк «Богословский» имеет прямое дорожное сообщение с Ханты-Мансийском

Также инвесторов привлекают налоговые льготы ТОСЭР, позволяющие быстро вывести проекты на стабильную рентабельность, и сырьевая база. На Урале локализованы крупнейшие металлургические холдинги, которые производят около 50 процентов всего металла в России (основное сырье для оборудования и труб). В регионе сосредоточено 95 процентов титанового проката, 23,3 процента рынка металлических труб России, 60 процентов рынка российских тяжелых буровых установок.

Отметим, задача снижения монозависимости в Свердловской области — одна из ключевых в программе «Пятилетка развития», инициированной губернатором Евгением Куйвашевым.