На Среднем Урале при реализации проектов пространственного развития особое внимание уделят эффективности распределения средств и координации исполнителей 

Комплекс мер по созданию современной среды для жизни в городах и селах Свердловской области обсудили 18 апреля участники заседания совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам, которое провел Евгений Куйвашев.
Напомним, о старте масштабной работы по пространственному развитию российских регионов, «созданию современной среды для жизни, преобразованию городов и поселков» Президент РФ Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию.
«В прошлом году мы дали старт нашей программе «Пятилетка развития», которая в полной мере отвечает поставленным задачам. В ней нашли отражение программы и планы развития муниципалитетов, что позволило сформировать кейс проектов, максимально ориентированный на запросы каждой территории», — сказал Евгений Куйвашев.
По его словам, вывод на новый уровень развития системы образования, здравоохранения, качества городской среды и инфраструктуры пройдет успешно только при эффективном распределении бюджетных средств и четкой координации всех исполнителей.
По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, общий объем бюджетных инвестиций на 2018 год, запланированных в рамках «Пятилетки развития» на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности, превышает 9,4 миллиардов рублей, из которых более 5 миллиардов — субсидии местным бюджетам. Наибольший объем инвестиций — 4,3 миллиарда рублей — запланирован на строительство и реконструкцию школ, учреждений культуры и спорта, здравоохранения. 3,7 миллиарда рублей пойдут на мероприятия по развитию дорожной сети Свердловской области. А 1,3 миллиарда рублей — на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и газификацию городов и сел.
«В текущем году по поручению Президента будет продолжена работа по переводу школьников на односменный режим обучения: запланировано строительство и реконструкция 11 школ на территории 7 муниципалитетов. Запланировано завершение строительства 2 детских садов на 400 мест. По направлению развития здравоохранения строятся два объекта: родильный дом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфимске», — проинформировал Александр Ковальчик.
Большие планы у региона по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». Заместитель губернатора Сергей Швиндт напомнил, что участие в рейтинговом голосовании, которое прошло 18 марта в 49 муниципальных образованиях региона, приняли более 890 тысяч уральцев, отдававшие голоса в общей сложности за 259 проектов благоустройства общественных территорий. Победителями были признаны 58 проектов, половина которых будет реализована в этом году, остальное — в 2019 году.
Евгений Куйвашев обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость претворения в жизнь проектов благоустройства, на которых жители Свердловской области остановили свой выбор.
«Мы самым внимательным образом будем следить за этим процессом. Те, кто не способен будет реализовать проекты в 2018 году, не попадут в программу благоустройства в следующем году», — сказал глава региона.
О планах по созданию современной среды в сельских территориях доложил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев. В 2018 году, по его словам, планируется построить 16,2 километра разводящих газовых сетей, улучшить жилищные условия не менее 100 семей и реализовать в ряде сельских поселений проект по созданию и обустройству детских игровых площадок.
«В некоторых населенных пунктах, в селах клуб — единственная площадка для общения. Минсельхозу вместе с министерством финансов надо спланировать работу по развитию этого направления. И шаг за шагом строить», — дал поручение Евгений Куйвашев.
В центре внимания — развитие здравоохранения.
«За счет бюджета будет приобретено 15 модульных ФАП взамен ветхих зданий и 10 передвижных ФАП, планируется подключить 86 подразделений медицинских организаций к проекту «Электронное здравоохранение», в 43 медицинских учреждениях будет внедрена «Бережливая поликлиника», — рассказал о ряде проектов текущего года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Евгений Куйвашев поручил министерству здравоохранения совместно с муниципалитетами, включенными в план поставок модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить все условия для их размещения и строго соблюдать все графики.
Депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что Свердловская область на федеральном уровне выглядит всегда передовым регионом по развитию сферы здравоохранения. Он отметил личный вклад губернатора в совершенствование системы первичной медицинской помощи.
Напомним, год назад органы власти Свердловской области приступили к работе по внедрению проектного подхода. Сегодня в стадии реализации находятся 16 приоритетных региональных проектов. Каждый из них отвечает целям и задачам, поставленным Президентом России.
По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, все региональные проекты объединены профильными портфелями. «Это позволяет обеспечить согласованность и эффективность работы по реализации и достижению целевых показателей и результатов приоритетных проектов и программ», — отметил он.
В частности, отдельно сформирован портфель проектов в сфере сохранения и развитие человеческого потенциала. В отдельные портфели выделены «Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса» и «Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры».
По словам заместителя руководителя администрации губернатора Евгения Гурария, все проекты, реализуемые на территории Свердловской области, направлены на выполнение ключевых приоритетов губернаторской программы «Пятилетка развития». Он сообщил, что в первом квартале 2018 года все запланированные контрольные точки по приоритетным проектам выполнены в полном объеме и установленные сроки.