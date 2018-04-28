На Среднем Урале при реализации проектов пространственного развития особое внимание уделят эффективности распределения средств и координации исполнителей

Комплекс мер по созданию современной среды для жизни в городах и селах Свердловской области обсудили 18 апреля участники заседания совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам, которое провел Евгений Куйвашев

Напомним, о старте масштабной работы по пространственному развитию российских регионов, «созданию современной среды для жизни, преобразованию городов и поселков» Президент РФ Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию.

«В прошлом году мы дали старт нашей программе «Пятилетка развития», которая в полной мере отвечает поставленным задачам. В ней нашли отражение программы и планы развития муниципалитетов, что позволило сформировать кейс проектов, максимально ориентированный на запросы каждой территории», — сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, вывод на новый уровень развития системы образования, здравоохранения, качества городской среды и инфраструктуры пройдет успешно только при эффективном распределении бюджетных средств и четкой координации всех исполнителей.

По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, общий объем бюджетных инвестиций на 2018 год, запланированных в рамках «Пятилетки развития» на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности, превышает 9,4 миллиардов рублей, из которых более 5 миллиардов — субсидии местным бюджетам. Наибольший объем инвестиций — 4,3 миллиарда рублей — запланирован на строительство и реконструкцию школ, учреждений культуры и спорта, здравоохранения. 3,7 миллиарда рублей пойдут на мероприятия по развитию дорожной сети Свердловской области. А 1,3 миллиарда рублей — на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и газификацию городов и сел.

«В текущем году по поручению Президента будет продолжена работа по переводу школьников на односменный режим обучения: запланировано строительство и реконструкция 11 школ на территории 7 муниципалитетов. Запланировано завершение строительства 2 детских садов на 400 мест. По направлению развития здравоохранения строятся два объекта: родильный дом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфимске », — проинформировал Александр Ковальчик

Большие планы у региона по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». Заместитель губернатора Сергей Швиндт напомнил, что участие в рейтинговом голосовании, которое прошло 18 марта в 49 муниципальных образованиях региона, приняли более 890 тысяч уральцев, отдававшие голоса в общей сложности за 259 проектов благоустройства общественных территорий. Победителями были признаны 58 проектов, половина которых будет реализована в этом году, остальное — в 2019 году.

Евгений Куйвашев обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость претворения в жизнь проектов благоустройства, на которых жители Свердловской области остановили свой выбор.

«Мы самым внимательным образом будем следить за этим процессом. Те, кто не способен будет реализовать проекты в 2018 году, не попадут в программу благоустройства в следующем году», — сказал глава региона.

О планах по созданию современной среды в сельских территориях доложил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев . В 2018 году, по его словам, планируется построить 16,2 километра разводящих газовых сетей, улучшить жилищные условия не менее 100 семей и реализовать в ряде сельских поселений проект по созданию и обустройству детских игровых площадок.

«В некоторых населенных пунктах, в селах клуб — единственная площадка для общения. Минсельхозу вместе с министерством финансов надо спланировать работу по развитию этого направления. И шаг за шагом строить», — дал поручение Евгений Куйвашев.

В центре внимания — развитие здравоохранения.

«За счет бюджета будет приобретено 15 модульных ФАП взамен ветхих зданий и 10 передвижных ФАП, планируется подключить 86 подразделений медицинских организаций к проекту «Электронное здравоохранение», в 43 медицинских учреждениях будет внедрена «Бережливая поликлиника», — рассказал о ряде проектов текущего года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Евгений Куйвашев поручил министерству здравоохранения совместно с муниципалитетами, включенными в план поставок модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить все условия для их размещения и строго соблюдать все графики.

Депутат Государственной Думы , член комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что Свердловская область на федеральном уровне выглядит всегда передовым регионом по развитию сферы здравоохранения. Он отметил личный вклад губернатора в совершенствование системы первичной медицинской помощи.

Напомним, год назад органы власти Свердловской области приступили к работе по внедрению проектного подхода. Сегодня в стадии реализации находятся 16 приоритетных региональных проектов. Каждый из них отвечает целям и задачам, поставленным Президентом России.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, все региональные проекты объединены профильными портфелями. «Это позволяет обеспечить согласованность и эффективность работы по реализации и достижению целевых показателей и результатов приоритетных проектов и программ», — отметил он.

В частности, отдельно сформирован портфель проектов в сфере сохранения и развитие человеческого потенциала. В отдельные портфели выделены «Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса» и «Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры».

По словам заместителя руководителя администрации губернатора Евгения Гурария, все проекты, реализуемые на территории Свердловской области, направлены на выполнение ключевых приоритетов губернаторской программы «Пятилетка развития». Он сообщил, что в первом квартале 2018 года все запланированные контрольные точки по приоритетным проектам выполнены в полном объеме и установленные сроки.