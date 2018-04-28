Вопросы импортозамещения и внутриобластной кооперации обсудили свердловские промышленники

Минпромнауки Свердловской области помогает региональным предприятиям налаживать кооперационные связи. 23 апреля на площадке ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске состоялось совещание по вопросам кооперации и расширения производственно-технического потенциала организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере импортозамещения.

Представители ведущих машиностроительных, металлургических и энергетических компаний, таких, как: Корпорация ВСМПО-Ависма , ВИЗ-Сталь, МЗиК, Уралвагонзавод , СинТЗ, Пневмостроймашина, Северский трудный завод, МРСК-Урала и других познакомились со свердловским производителем фильтрующих элементов.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на ближайшую пятилетку поставлен ряд задач, в том числе, импортозамещение и развитие кооперационных связей между предприятиями. Данное предприятие интересно как пример положительного опыта импортозамещения и кооперации, который мы будем тиражировать. Наши оборонно-промышленные, металлургические, машиностроительные предприятия оснащены современнейшим европейским и азиатским оборудованием, и не секрет, что запчасти и расходные материалы приходится завозить из-за рубежа. «Уралтехфильтр-Инжиниринг» выдает уникальную продукцию, которая по цене в разы меньше импортных аналогов. Это предприятие помогает решать вопросы импортонезависимости в масштабах Свердловской области и страны», — сказал заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин.

Генеральный директор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» Иван Зайчиков сообщил, что 90 процентов выпускаемой продукции — качественный аналог зарубежных фильтров. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 100 человек, уже в текущем году предприятие планирует расширить производственную площадку и освоить новые виды фильтров.

«Планируем в этом году ввести в эксплуатацию 1700 квадратных метров производственных площадей и запустить еще несколько видов продукции, в частности, у нас заканчиваются испытания фильтрующих элементов для очистки авиатоплива. До 2007 года у нас было 13 номенклатурных серий, на сегодняшний день их 53. В 2018-2019 годах планируется к запуску еще порядка десяти серий», — отметил Иван Зайчиков.

Он добавил, что подобные ознакомительные выезды играют огромную роль в развитии кооперационных связей. Также важным инструментом для выхода на новые рынки является участие в выставке ИННОПРОМ.

«На выставке ИННОПРОМ мы почувствовали интерес со стороны уральских предприятий. Мы всегда были ориентированы на нефте— и газодобывающие регионы, там наша основная клиентская база, но после выставки значительно возрос объем заказов именно свердловскими предприятиями», — рассказал Иван Зайчиков.

Отметим, Минпромнауки ежеквартально организует выездные мероприятия, направленные на развитие внутриобластной кооперации и импортозамещения.