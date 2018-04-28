Лучшие работники предприятий Свердловской области отмечены наградами губернатора в преддверии Праздника Весны и Труда

«Уральцы умеют работать, и мы горды тем, что наш регион вносит весомый вклад в развитие России , в укрепление силы и безопасности нашей страны. В этом году мы отмечаем столетие уральского профсоюзного движения. 100 лет уральские профсоюзы стоят на страже интересов трудящихся региона, защищают законные права свердловчан», — сказал заместитель главы региона.

По словам председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, депутата Госдумы РФ Андрея Ветлужских , несмотря на то, что юбилейная дата отмечалась 1 февраля, посвященные столетию профсоюзного движения на Урале мероприятия будут проходить в городах и селах нашего региона весь год.

«Важность этой даты и проводимых нами мероприятий состоит в том, что они позволяют привлечь дополнительное внимание общества к роли трудящихся в жизни и в развитии нашей страны, к необходимости создания современных рабочих мест с безопасными условиями труда и достойной его оплатой», — сказал он.

Андрей Ветлужских отметил, что традиционная первомайская демонстрация в этом году пройдет под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

Почетными грамотами губернатора Свердловской области сегодня были награждены начальник участка трубопрокатного цеха ПНТЗ Олег Короваев, бухгалтер «Троицкого потребительского общества» Талицкого района Марина Непеина, главный инженер цеха капитального ремонта трубопроводов МУП «Водоканал» Евгений Петухов , сталевар НТМК Юрий Корогодский и машинист экскаватора «Ураласбеста» Сергей Напольских.

Работники еще нескольких предприятий и организаций, в числе которых Машиностроительный завод имени И. М. Калинина, Ростелеком , Уральский приборостроительный завод и другие, награждены благодарственными письмами главы региона.