Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов более внимательно подойти к вопросу безопасности в местах массового пребывания людей

Тема защищённости о разного рода угроз, охраны жизни и здоровья уральцев стала одной из ключевых на совещании губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципальных образований региона 18 апреля.

Так, на сегодняшнем совещании были подведены промежуточные итоги работы по созданию паспортов безопасности мест массового пребывания людей на территории Свердловской области . Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев призвал глав муниципальных образований Среднего Урала в кратчайшие сроки завершить обследование таких мест и учреждений и убедиться в том, что все они оснащены необходимым оборудованием: системами видеонаблюдения, оповещения, информационными табло со схемами эвакуации и телефонами аварийно-спасательных служб. Все это имеет первоочередное значение для эффективного противодействия террористическим угрозам и профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций. Евгений Куйвашев подчеркнул: вопрос требует повышенного внимания.

«Это большая проблема — устранить недостатки в работе и обеспечить защищенность объектов? Недавние трагически события говорят о том, что этот вопрос — не праздный. Прошу после совещания и возвращения в муниципалитеты самым внимательным образом изучить положение дел, провести комиссии и поставить задачи их членам. Если тяжело финансово — обращайтесь. Но закрывать на это глаза я не советую никому», — сказал губернатор.

Кроме того, с наступлением весны особую актуальность приобретает вопрос проведения противопаводковых мероприятий на территории региона. По словам временно исполняющего должность начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, прогнозируется начало половодья на юге и западе региона — в конце апреля, в центральных территориях — в конце мая, на севере Свердловской области — в конце мая и начале июня.

В зоне весеннего половодья в этом году могут оказаться семь свердловских муниципалитетов — Карпинск Красноуфимск , Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Махнево, Туринск Талица . «Затопления и подтопления жилого сектора в населенных пунктах маловероятно, а объектов жизнеобеспечения — не прогнозируются», — сообщил врид начальника областного ГУ МЧС

При этом все силы и средства, необходимые для прохождения паводкового периода, к настоящему моменту готовы. Так, помимо прочего, в регионе завершена работа по завозу продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые могут оказаться в зоне половодья. Кроме того, предусмотрено создание 44 лодочных и паромных переправ, организована охрана общественного порядка.

Глава Туринского городского округа Андрей Белоусов на совещании рассказал о подготовке к паводковому периоду с учетом опыта непростого 2016 года, когда на территории муниципального образования в зону подтопления попали 17 населенных пунктов. Тогда местными властями вместе с областным правительством, МЧС и всеми экстренными службами была проведена большая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: проведена эвакуация из зоны подтопления, организованы пункты временного размещения туринцев, проведена вакцинация людей от гепатита А и дизентерии, из областного бюджета выделены средства на восстановительные работы в домах жителей городского округа и так далее.

В настоящий момент муниципалитет готов к началу паводка: здесь созданы запасы продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также строительных материалов, подготовлены инженерные сооружения к подъему воды в реке Тура, проведены все необходимые учебные тренировки.