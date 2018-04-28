Члены рабочей группы представили Евгению Куйвашеву концепцию создания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая»

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в феврале 2018 года провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. После этого решением главы региона была создана рабочая группа по реализации проекта, в которую вошли представители региональных и местных органов власти, а также представители экспертного сообщества.

«Мною были поставлены задачи по созданию туристического кластера с особыми условиями ведения бизнеса и особым налоговым режимом на его территории. Прошу представить ваши предложения: что уже сделано и в какой стадии реализации проект сегодня находится», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Виктории Казаковой, к настоящему моменту подготовлен законопроект о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, принятие которого позволит установить на территории горы Белой льготный налоговый режим для резидентов. Министр отметила, что при подготовке документа эксперты исходили из того, что основными участниками экономической деятельности в рамках кластера будут субъекты малого и среднего предпринимательства. Члены рабочей группы находятся в активной стадии обсуждения законопроекта. Перед ними стоит задача — в сжатые сроки завершить работу и внести на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Леонид Гункевич представил губернатору наработки, касающиеся самой концепции создаваемого кластера. Он отметил, что проект целесообразно реализовать в два этапа. Первый — это доработка существующей инфраструктуры и разворачивание комплекса «Гора Белая» до полноценного курорта. После того, как будет сформирован устойчивый клиентский поток, можно будет перейти к реализации второго этапа — создания на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства. Кластер предполагается создать на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. По данным члена рабочей группы, существующий туристический поток «Горы Белой» можно будет удвоить в течение трех лет благодаря реализации проекта.