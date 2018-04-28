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Отопительный сезон на Среднем Урале провели без значительных нарушений
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Отопительный сезон на Среднем Урале провели без значительных нарушений 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Предварительные итоги прошедшего отопительного сезона обсудили 19 апреля на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое по поручению главы региона провел вице-губернатор Азат Салихов.
По его словам, отопительный сезон 2017-2018 года на Среднем Урале, по промежуточной оценке, прошел достаточно организовано. Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ и коммунальных сетях по состоянию на 1 апреля текущего года в сравнении с аналогичными показателями предыдущего сезона не увеличилось. При этом на четверть меньше стало число сбоев, на устранение которых коммунальным службам потребовалось более суток. Это, как отметил вице-губернатор, значительный фактор повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям области.
«Тем не менее, необходимо проанализировать причины всех зафиксированных нарушений и принять решения, направленные на устранение имеющихся недостатков и организацию качественной подготовки к следующему отопительному сезону», — сказал Азат Салихов.
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в период подготовки к отопительному сезону было настроено около 85 миллионов квадратных метров жилищного фонда, более полутора тысяч котельных, семь тысяч километров тепловых, свыше одиннадцати тысяч километров водопроводных, и около семи тысяч километров — канализационных сетей.
Отметим, что по количеству нарушений, исходя из удельных характеристик — одного метра сети, Екатеринбург по итогам сезона находится в числе лучших муниципальных образований Свердловской области, допустивших менее всего аварий. Наибольшее число технологических нарушений возникли в сельских территориях Каменского и Дегтярского районов. Основная причина возникновения аварий в этих муниципалитетах — износ теплосетей. Как отметил Николай Смирнов, губернатор Евгений Куйвашев принял решение, при подготовки следующего сезона дополнительно выделить из областного бюджета 50 миллионов рублей на ремонт теплосетей в тех сельских районах, которые вызывают наибольшую озабоченность. По словам министра, ремонтные работы в этих территориях начнутся уже с 15 мая после завершения подачи тепла.
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