Вопросы кадрового обеспечения экономики обсудят на ИННОПРОМе

Свердловской области продолжается работа по кадровому обеспечению экономики. Задача совместить современные требования рынка труда и профессионального образования через новую систему профессиональных стандартов — приоритет совместной работы представителей органов власти Свердловской области, вузов и промышленных предприятий региона. Об этом шла речь на заседании координационного совета правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики, на котором подвели промежуточные итоги работы и наметили планы на текущий год.

Так, на Среднем Урале развивается система профессиональных квалификаций. Это совместная работа правительства Свердловской области и Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Как уточнил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик , «активная позиция регионального объединения работодателей позволила уже привлечь к решению вопросов повышения квалификации представителей 14 промышленных предприятий, в которых работают учебные центры и осуществляется подготовка рабочих. Это, в том числе, Северский трубный завод, Уральский оптико-механический завод , Серовский механический завод, Уралвагонзавод Каменск-Уральский металлургический завод и другие. Совместная работа будет продолжена и в текущем году».

Напомним, с 2016 года в России существенно изменились требования к квалификации работников, с целью улучшить качество трудовых ресурсов. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс. Отныне работодателям и работникам необходимо ориентироваться на профессиональные стандарты, которых сегодня около двух тысяч. Касаются они и «бюджетников» — Правительством Российской Федерации определены особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для государственных и муниципальных организаций. Работа по внедрению профессиональных стандартов, как одна из ключевых в вопросах повышения качества кадрового потенциала региона, находит свое отражение в стратегических документах — программе, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым «Пятилетка развития», в стратегии социально-экономического развития региона. Завершить работу по внедрению профессиональных стандартов необходимо до 1 января 2020 года.

Первыми «бюджетными» отраслями в Свердловской области, где уже разрабатываются и внедряются соответствующие стандарты стали социальная сфера, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт занятость населения. Планируется, что в перспективе такая работа может стать показателем эффективности деятельности госучреждений.

Отметим, тема кадрового обеспечения экономики будет продолжена на площадке девятой международной промышленной выставки ИННОПРОМ — в рамках деловой программы Свердловской области.