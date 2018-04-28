Свердловская область вошла в число самых активных участников конкурса «Моя Страна — Моя Россия»

Свердловской области подведены итоги регионального этапа пятнадцатого юбилейного всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя Страна — Моя Россия ». Победители будут рекомендованы экспертами для участия в федеральном этапе конкурса.

«Сегодня молодежная инициатива актуальна особенно, поскольку перед Россией стоят новые вызовы. А наш регион — один из интенсивно развивающихся, поэтому нам нужны молодые кадры и их идеи», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Всего на конкурс были представлены 165 проектов, из них 152 были допущены к федеральной экспертизе. Свердловская область попала в восьмерку лидеров по стране по количеству заявок.

Для оценки работ были привлечены 69 экспертов.

Проекты были представлены по номинациям: «Моя страна», «Язык моей страны», «Новые педагогические практики для НТИ (Национальной технологической инициативы)», «Моя разработка: креативные индустрии для развития регионов», «Мой профессиональный выбор», «Мои открытые университеты», «Моя педагогическая инициатива», «Мое село», «Мой город», «Архитектурный образ моей малой родины», «Транспорт. Пути сообщения моей страны», «Мой дом», «Мое ремесло», «История моей Родины», «Мое здоровье», «Моя гостеприимная Россия», «Реализованные проекты», а также специальная номинация «Слово о моей стране…».

Как рассказали в департаменте молодежной политики Свердловской области, идея всероссийского конкурса состоит в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Куратором конкурса в Свердловской области стал Уральский государственный медицинский университет.

По результатам региональной проектной экспертизы, определились 54 призера по 18 номинациям. Победители каждой из них будут рекомендованы экспертами для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя Страна — Моя Россия».

Отметим, всероссийский проект родился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. В 2004–2005 гг. было проведено пробное мероприятие — студенческий конкурс «Твой город XXI века». В 2005 году стартовало межрегиональное одноименное мероприятие проекта — конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально — экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия».

С годами эта молодежная гражданская инициатива получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации. Конкурс сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному участию в развитии России и её регионов. С 2006 года проект по праву приобретает статус общероссийского.