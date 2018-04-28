Губернатор обратил особое внимание областных и местных властей на важность своевременного и четкого проведения декларационной кампании

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 апреля в ходе заседания областного правительства обратил внимание кабмина и муниципальных властей на важность декларационной кампании и исполнения антикоррупционного законодательства.

«Обращаю ваше внимание на особую актуальность декларационной кампании. Необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения своевременности, полноты и достоверности предоставляемых сведений о доходах и расходах государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, депутатов всех уровней», — отметил он.

По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, в соответствии с законом, до 1 апреля представили необходимые сведения за 2017 год все лица, замещающие государственные должности в региональном правительстве — это 25 человек. Сведения о доходах губернатора Евгения Куйвашева и членов кабинета министров размещены на официальном портале правительства области.

«В числе тех, кто своевременно представил сведения о доходах, — все главы 94 муниципальных образований области и пять глав администраций муниципалитетов, председатель региональной Счетной палаты, председатель областной Избирательной комиссии, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, защите прав предпринимателей», — сообщил Владимир Тунгусов

До 1 апреля декларации также должны были представить депутаты представительных органов местного самоуправления — это почти 1,5 тысячи человек. Владимир Тунгусов подчеркнул, что муниципальные депутаты стали ответственнее подходить к выполнению этой обязанности. Если в 2015 году, когда руководством региона была начата работа по повышению эффективности хода декларационной кампании, 12% избранных депутатов не представили сведения, то в прошлом году было уже 3%. На сегодняшний день этот показатель составил всего 0,3% от общего числа депутатов. По данным первого вице-губернатора, за 2017 год не отчитались только четыре депутата — в Ивдельском и Качканарском городских округах, а также в Галкинском сельском поселении. Он напомнил, что неисполнение этой обязанности является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Такие примеры, когда народные избранники не представляли декларации или указывали неполные сведения в них, есть. В этих случаях прокуратура региона выносит представления о досрочном прекращении их полномочий, действуя довольно последовательно и напористо. Самый свежий связан с депутатом свердловского Заксобрания. «Мы внимательно следим за ситуацией. А вместе с нами и средства массовой информации», — подчеркнул первый вице-губернатор.

До 30 апреля сведения о своих доходах обязаны предоставить еще около 3,5 тысячи госслужащих Свердловской области, чьи должности включены в перечни должностей с коррупционными рисками.