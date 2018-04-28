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В Международный день борьбы за права инвалидов свердловчанам предложат протестировать доступность городской среды
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В Международный день борьбы за права инвалидов свердловчанам предложат протестировать доступность городской среды 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Мероприятия пройдут в центре Екатеринбурга на нескольких площадках. Например, планируется разместить инклюзивный лабиринт, в котором каждый желающий сможет почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Курировать площадку будет Межрегиональная ассоциация инвалидов и благотворителей. В маршрут включат привычные каждому человеку элементы, например, на старте будет установлена имитация порога, а на финише — двери. Все желающие смогут сначала пройти лабиринт пешком, а затем — проехать путь на инвалидной коляске. Предполагается, что площадки будут работать в течение дня, чтобы привлечь внимание большего количества горожан.
Отметим, что в Свердловской области регулярно проводятся мероприятия, направленные на развитие инклюзии и инклюзивных практик. Так, в этом году во время проведения гражданской акции «Бессмертный полк» в шествии будет выделена отдельная колонна для удобства передвижения участников на инвалидных колясках.
Региональными властями ведется активная работа по формированию в городах Свердловской области доступной среды. Так, в 2017 году по решению губернатора Евгения Куйвашева объем финансирования комплексной программы «Доступная среда» был увеличен в три раза: на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов направлено 447,7 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.
Также в Свердловской области состоялся первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья, проведение которого высоко оценил Президент России Владимир Путин. Событие объединило более 700 человек и 27 стран. В рамках конгресса прошли более 40 мастер-классов по таким направлениям, как искусство, ремесло, спорт, танцы, дискуссии, состоялись 15 инклюзивных экскурсий по городу, был реализован уникальный проект «Инклюзивный город».
Кроме того, Свердловская область — активный участник движения «Абилимпикс». Чемпионаты профессионального мастерства среди людей с инвалидностью призваны способствовать трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество.
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