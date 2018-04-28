В Свердловской области начал работу IX Евразийский экономический форум молодежи «Азия-Россия-Африка: экономика будущего»

В современном мире важно выстраивать отношения между странами разных континентов, культур, уровня экономики таким образом, чтобы этот процесс способствовал консолидированному развитию всех его участников, а серьезную роль в этом будут играть современные студенты и выпускники. Взаимодействие России , Азии и Африки в данном направлении сегодня обсуждалось на IX Евразийском экономическом форуме молодежи, который проходит на площадке Уральского государственного экономического университета.

«Для нас проведение такого значимого и, с моей точки зрения, глубоко символичного мероприятия, как молодежный экономический форум, это принципиально важный момент, в том числе и в развитии нашего региона. На сегодняшний день Свердловская область интенсивно развивается, достаточно серьезно укрепляет связи со странами Африки и Азии. Учитывая специфику экономики региона, мы очень заинтересованы в том, чтобы наше развитие с перспективными рынками, о которых сегодня идет речь, шло поступательно. Конечно, одним из символов нашего взаимодействия сегодня является крупнейшая в Российской Федерации выставка ИННОПРОМ, которая ежегодно проводится в Екатеринбурге . Основными партнерами, представителями на этих выставках являются государства с интенсивно развивающимися экономиками, перспективными рынками. Сейчас мы находимся на важном этапе, связанном с позиционированием заявки Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 и надеемся на понимание и взаимодействие в этом вопросе в том числе с нашими традиционными партнерами — странами Азии и Африки. Молодежный экономический форум открывает дверь в завтрашний день, ведь такие перспективные и развивающиеся государства, как те, что участвуют в форуме, в первую очередь зависят от экономических ориентиров подрастающего поколения экономистов, практиков, управленцев. Надеюсь, те дискуссии, которые будут проходить в рамках форума, будут продуктивными, конструктивными и будут нацелены на наше тесное взаимодействие», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Италии, Нидерландов, Китая, Литвы. Евразийский экономический форум молодежи продлится до 20 апреля. Планируется, что участие в нем примут более двух тысяч человек и около 300 ученых-экспертов, представляющих вузы 64 стран, например, университеты Германии

«Тема форума является актуальной, и для нас, представителей Африки, этот форум имеет особое значение, поскольку с одной стороны он подчеркивает первостепенную роль молодежи России и Африки в мировой экономике независимо от страны происхождения, расы и тем более цвета кожи, а с другой стороны, привлекая к участию Африку, демонстрирует экономическую важности Африканского континента. Хочу искренне поблагодарить организаторов форума за точность их видения экономики, будущего России, Азии и Африки. Также от имени дипломатической группы африканских стран желаю успеха Екатеринбургу в конкурсе на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025 года», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мадагаскара в РФ Элуа Альфонсо Максим Дуву.

В рамках первого пленарного заседания вице-президент Вольного экономического общества России Дмитрий Сорокин выступил с докладом «Российская экономика: сегодня и завтра», член президиума Вольного экономического общества России Михаил Горшков представил доклад на тему «Молодежь и экономика будущего».

Таиланда. В дальнейшем в ходе работы пяти конгрессов Евразийского экономического форума молодежи будут организованы девять новых по формату и содержанию конкурсов. Все они имеют научно-прикладной характер. На различных площадках пройдут 40 конкурсов — олимпиады, чемпионаты, соревнования, мастер-классы, панельные дискуссии, групповые коучинги и бизнес-симуляции. Для участников конкурсов установлен призовой фонд (денежное вознаграждение). Также в рамках форума состоятся международный евразийский командный турнир по самбо «Уральские горы» и международный турнир «Кубок Евразии-2018» по борьбе на поясах. Кроме того, 18 апреля запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между УрГЭУ и Университетом при Торгово-промышленной палате