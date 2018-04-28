Приморцам предложили застраховаться от укуса клеща

Впереди — период повышенной активности клещей.

Согласно данным Роспотребнадзора на 20 апреля текущего года, в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4000 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок. Зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза.

Число пострадавших от клещей ежегодно резко возрастает в майские праздники. Это объясняется тем, что происходит сезонная активизация клещей и массовый выезд людей на пикники и дачные участки. Поэтому страхование от укуса клеща в этот период становится особенно актуальным.

«Ингосстрах» в рамках ДМС предлагает программу «Клещевой энцефалит». Страховой полис включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги: консультации врачей, удаление клеща, обработку раны или места укуса, лабораторные и инструментальные исследования, включая исследование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, введение иммуноглобулина или иного аналогичного лекарственного средства. Также можно расширить программу исследованием клеща на вирусоносительство гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека.

При обнаружении клеща застрахованному необходимо незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента укуса, обратиться в «Ингосстрах». Звонки по телефону 8 800 2003 911 принимаются круглосуточно, позвонить можно с любого телефона и из любой точки России. Компания направит застрахованного на прием к специалисту, который удалит клеща, обработает место укуса, а при необходимости назначит лабораторное исследование паразита и введение иммуноглобулина.

Если клещ оказался опасным, и экстренное стационарное лечение все же понадобилось, то застрахованному лицу будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре, а также реабилитацию после перенесенной тяжелой формы заболевания в том случае, если она рекомендована лечащим врачом, оплатит страховая компания. Программа действует на всей территории России независимо от того, в каком регионе был приобретен полис, онлайн или в офисе страховщика.

Полис «Клещевой энцефалит» рассчитан на один год. Его действие начинается через три дня после заключения договора. Стоимость полиса «Клещевой энцефалит» зависит от региона продаж, при онлайн-покупке он обойдется от 180 до 580 рублей. При этом страховая сумма составляет один млн рублей.

По словам заместителя директора департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Ираиды Корецкой, обычно клещ активизируется в апреле-мае, опасность сохраняется до октября. Особенно благоприятна для паразита температура воздуха +20 градусов по Цельсию и высокая — более 90% — влажность. Активность клеща в значительной степени зависит от региона и от показателей средних температур воздуха. Наиболее эндемичны территории Дальнего Востока, Урала, Санкт-Петербурга , западная часть европейской территории России.

При своевременном обращении за медицинской помощью все инфекции, передаваемые клещами, успешно поддаются профилактике и лечатся. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может нанести серьезный урон здоровью, привести к установлению инвалидности или летальному исходу, подчеркнула Ираида Корецкая

В компании «Ингосстрах-Жизнь» также можно приобрести программу «Антиклещ», по условиям которой при укусе клеща выплачивается денежная компенсация до одного миллиона рублей. При оформлении полиса можно выбрать срок действия договора (от шести месяцев) и количество застрахованных — можно застраховать только себя или семью до пяти человек, передает пресс-служба «Ингосстраха».