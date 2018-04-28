Вдова Олега Борисова: До последнего дня Олег не хотел ложиться в больницу

24 года назад не стало Олега Борисова Sobesednik.ru вспоминает великого артиста вместе с его вдовой Аллой Романовной.

Им сыграно около 80 ролей в самых известных кинолентах: «За двумя зайцами», «Крах инженера Гарина», «Дайте жалобную книгу», «Остров сокровищ». Олегу Борисову особенно удавалось тонко прочувствовать трагическую неизбежность своих героев. Актер сам неутомимо боролся за правду и стоически терпел все превратности судьбы до конца дней.

Олег Иванович отдавался до последнего дня своей профессии. Помимо театра и кино, он еще работал на радио и телевидении. Был признанным мастером художественного слова. Его всегда интересовал внутренний мир героя, неистовая борьба двух начал — хорошего и плохого…

Во всех персонажах он искал скрытый нерв и оголял его, используя все свое артистическое дарование. В последние годы за творчеством он прятал и свою боль.

Мало кому известно, но Олегу Борисову было суждено на протяжении 16 лет бороться за жизнь в прямом смысле слова. В конце 70-х актеру поставили диагноз хронический лимфолейкоз (страшное заболевание, вызванное растущей злокачественной опухолью. — Авт.). Испытывая физические страдания, он, однако, нинасколько не оставлял свою творческую деятельность.

Рядом с ним в это тяжелое время была жена Алла Романовна.

Они состояли в браке с 1954 года. Супруга Борисова работала главным редактором творческого объединения «Телефильм» киностудии «Ленфильм» . В 1956 году у пары родился сын Юрий (впоследствии он окончил консерваторию, был кинорежиссером. Умер в 2007 году. — Авт.). За три года до ухода актера из жизни супруги решили обвенчаться, чтобы быть вместе и после перехода в мир иной.

С женой Аллой // Фото: архив семьи Олега Борисова

Чем ближе человек к преклонному возрасту, тем быстрее он стремится подвести итоги своей жизни и хоть немного познать тайны бытия. Также актер на исходе лет вместе с любимой посетил Израиль , побывал на Святой земле и прошел весь крестный путь Спасителя. Но тяжелая болезнь медленно, но верно брала свое.

— Олег до последнего дня не хотел ложиться в больницу, — рассказывает Алла Романовна. — Несмотря на то, что болезнь его все время пыталась осадить, он держался как настоящий мужчина. Когда в марте водянка стала его сильно беспокоить, ему пришлось отдаться в руки врачей. Но никто и не мог подумать, что он так быстро уйдет… Он очень хотел успеть поработать с сыном Юрой, но, видимо, понимал, что желание это не осуществится. Я видела, как мужа покидали силы, он очень сильно похудел, и ему было тяжело. В последние дни практически не приходил в сознание, лежал под капельницами, но иногда что-то бормотал, спрашивал, как мы будем жить дальше. Я ему что-то рассказывала, потом попросила его уснуть, чтобы он отдохнул, так как силы нужно было копить. Но после этого Олег больше не приходил в сознание.

Актер души не чаял в своем сыне Юрии// Фото: архив семьи Олега Борисова

Актера не стало 28 апреля на 65-м году жизни. В этот день был Чистый четверг перед великим церковным праздником — Пасхой. Олега Борисова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

— С супругом простились на второй день Пасхи. Про тех, кто ушел в такую светлую пору, говорят, что они попадают в рай.