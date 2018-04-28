Сколько производили водки в СССР 

Водка не просто отечественный бренд, а и весьма популярный в массах продукт. Производство и реализация этого напитка отличались неравномерностью, что зависело от многих факторов — идеологии, состояния и приоритетов экономики, запросов потребителя.
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В 1914 году с началом Первой мировой войны в России был объявлен «сухой закон», ограничивавший продажу крепких спиртных напитков, в том числе и водки, ресторанами. В 1917 году почин царского правительства поддержала советская власть, запретившая на территории страны изготовление и реализацию спирта, а также крепких алкогольных напитков.
Выпуск водки возобновился лишь в 1924 году по инициативе председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Одной из причин отмены «сухого закона» стал колоссальный дефицит бюджета, который решили восполнять за счет оборота спиртного. Так на прилавках стала появляться первая советская водка, прозванная в народе «рыковкой». Была она на 10 градусов слабее царской, хуже по вкусовым свойствам, но зато в 4 раза дороже.
К 1930-м годам расширился и водочный ассортимент: покупатели могли выбирать между водкой в 40, 50 и 56 градусов, а также «Особой московской». Несмотря на широкую рекламу алкоголя, уровень потребления водки был ниже, чем в царские времена. Так, если в 1913 году на душу россиянина в среднем приходилось 8,1 литра водки, то в 1936-м — всего 3,6 литра. Существенно отставали в СССР и объемы производства напитка №1 — 320 млн литров в 1935 году против 432 млн в 1913 году. Более того, в 1936 году Сталин дал распоряжение о постепенном наращивании выпуска виноградных вин в ущерб водочным изделиям.
В 1936 году вводится единый водочный стандарт, который и зафиксировал официальное наименование продукта — «водка». Напиток стал подразделятся на две разновидности — собственно «водку» (чистую водно-спиртовую смесь) и «водку особую» (допускающую незначительные ароматические добавки). В международную терминологию слово «vodka» было введено с середины 50-х годов.
Фронтовая норма
Новый всплеск производства и потребления водки пришелся на Великую Отечественную войну. За период с 1942 по 1944 годы в Советском Союзе было возведено 26 новых спиртовых заводов, что даже больше чем за все предыдущие годы существования СССР. Резко выросла доля водки в общей структуре розничного товарооборота: если в 1940 году она составляла 11,8%, то в 1943 достигла 25,1%, а в год Победы поднялась до рекордных 35,1%.
Еще во время советско-финской войны Совнарком «в связи с низкой температурой в Карелии и Заполярье и в целях профилактики обморожений в частях Красной Армии» распорядился с 1 января 1940 года установить дополнительный паек для бойцов РККА, в который входили ежедневные 100 граммов водки. Таким образом за год военных действий солдат Красной Армии мог выпить свыше 36 литров водки.
С началом Великой Отечественной войны «фронтовые сто грамм» были сохранены и только после приказа наркома обороны №0373 от 12 мая 1942 года массовая выдача водки была прекращена. Согласно новому распорядку 100-граммовая норма полагалась лишь бойцам передовых частей, однако для тех, кто достиг успеха в ведении боевых действий она увеличивалась до 200 грамм. Остальные военнослужащие на «наркомовскую сотку» могли рассчитывать лишь в революционные и общественные праздники. В обычные дни при наличии данной продукции им полагалось не более 50 граммов.
Как на качелях
После войны ассортимент водочных изделий обогатился «Столичной», первая бутылка которой появилась еще в 1941 году в блокадном Ленинграде, и 95% питьевым спиртом. В дальнейшем появляются «Русская», «Экстра», «Пшеничная», «Сибирская», «Посольская», «Золотое кольцо», «Праздничная». Постепенно увеличиваются объемы выпуска этилового спирта и водки.
Так, в 1970 году по сравнению с 1940-м производство этилового спирта выросло в 3,1 раза и достигло 279,6 млн дал (1 дал — 10 литров). По данным экономиста В. Г. Пыхова, примерно 50% выпущенного этилового спирта уходило на изготовление медицинских препаратов, более 30% шло на производство водки и ликероводочных изделий.
Впрочем, динамику роста выпуска водки подпортила антиалкогольная кампания 1972 года, которая ставила задачу сокращения производства крепких спиртных напитков, взамен увеличивая выпуск виноградного вина, пива и безалкогольной продукции. Полностью было прекращено производство водки крепостью 50° и 56°.
Согласно ежегоднику «СССР в цифрах», вплоть до начала 80-х производство водки и ликероводочных изделий только возрастало. К примеру, если в 1970 году объемы этого вида алкоголя составили 243 млн дал, то в 1980-м — 295 млн Соответственно увеличивалось количество реализованной продукции. Так, в 1970 году было продано 230,4 млн дал водки и ликероводочных изделий, в 1980-м — 293,9 млн А дальше пришел черед новой антиалкогольной кампании — «горбачевской», которая сразу отразилась на цифрах. В самый разгар «полусухого закона» в 1987 году объемы выпуска водочной продукции опустились до 123 млн дал. — учитывая образовавшийся дефицит продано было все до литра.
Интерес падает
Как и следовало ожидать, в постперестроечное время вместе с восстановлением рынка алкогольной продукции резко пошла вверх кривая потребления спиртного к 1993 году достигнув показателя 14,5 л на душу населения, что вывело Россию на первое место в мире. Заметно выросла доля водки в общей массе продаваемой спиртосодержащей продукции. Если в 1981 году она составляла 56%, в 1990-м — 66%, то к 1993 году покорила отметку в 82%.
В 2000-х годах, по данным Росстата, производство легальной водки в стране стабилизировалось на отметках 110 — 130 млн дал. Правда, если к этому добавить показатели нелегального выпуска водки, то получим цифру не менее 200 млн дал в год.
Статистика реализации водки и ликероводочных изделий в расчете на душу населения в тот же период достаточно стабильна, но с небольшой тенденцией к снижению: в 1998 году — 14,7 л, 2001 — 14,3 л, 2006 — 13,8 л, 2009 — 11,9 л, что по данным многочисленных исследований свидетельствует о переориентировании россиян на пиво.
Согласно цифрам Росстата и опросов, проведенных Институтом социального анализа и прогнозирования, потребление водки снизилось с 53% от объема всей алкогольной продукции в 2009 году до 39% в 2015 году, в то же время показатели продаж пива за этот же период возросли с 31% до 43%. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с тем, что на пивной рынок стала активнее выходить молодежь 16-25 лет.
Ежегодный объем производства и продажи водки в мире на сегодняшний день свыше 460 млн дал, сумма оборота составляет порядка $50 млрд В структуре глобальных расходов на крепкий алкоголь на долю водки приходится около 20%.