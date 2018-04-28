Сколько производили водки в СССР

Водка не просто отечественный бренд, а и весьма популярный в массах продукт. Производство и реализация этого напитка отличались неравномерностью, что зависело от многих факторов — идеологии, состояния и приоритетов экономики, запросов потребителя.

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В 1914 году с началом Первой мировой войны в России был объявлен «сухой закон», ограничивавший продажу крепких спиртных напитков, в том числе и водки, ресторанами. В 1917 году почин царского правительства поддержала советская власть, запретившая на территории страны изготовление и реализацию спирта, а также крепких алкогольных напитков.

Выпуск водки возобновился лишь в 1924 году по инициативе председателя Совнаркома Алексея Рыкова . Одной из причин отмены «сухого закона» стал колоссальный дефицит бюджета, который решили восполнять за счет оборота спиртного. Так на прилавках стала появляться первая советская водка, прозванная в народе «рыковкой». Была она на 10 градусов слабее царской, хуже по вкусовым свойствам, но зато в 4 раза дороже.

К 1930-м годам расширился и водочный ассортимент: покупатели могли выбирать между водкой в 40, 50 и 56 градусов, а также «Особой московской». Несмотря на широкую рекламу алкоголя, уровень потребления водки был ниже, чем в царские времена. Так, если в 1913 году на душу россиянина в среднем приходилось 8,1 литра водки, то в 1936-м — всего 3,6 литра. Существенно отставали в СССР и объемы производства напитка №1 — 320 млн литров в 1935 году против 432 млн в 1913 году. Более того, в 1936 году Сталин дал распоряжение о постепенном наращивании выпуска виноградных вин в ущерб водочным изделиям.

В 1936 году вводится единый водочный стандарт, который и зафиксировал официальное наименование продукта — «водка». Напиток стал подразделятся на две разновидности — собственно «водку» (чистую водно-спиртовую смесь) и «водку особую» (допускающую незначительные ароматические добавки). В международную терминологию слово «vodka» было введено с середины 50-х годов.

Фронтовая норма

Новый всплеск производства и потребления водки пришелся на Великую Отечественную войну. За период с 1942 по 1944 годы в Советском Союзе было возведено 26 новых спиртовых заводов, что даже больше чем за все предыдущие годы существования СССР. Резко выросла доля водки в общей структуре розничного товарооборота: если в 1940 году она составляла 11,8%, то в 1943 достигла 25,1%, а в год Победы поднялась до рекордных 35,1%.

Еще во время советско-финской войны Совнарком «в связи с низкой температурой в Карелии и Заполярье и в целях профилактики обморожений в частях Красной Армии» распорядился с 1 января 1940 года установить дополнительный паек для бойцов РККА, в который входили ежедневные 100 граммов водки. Таким образом за год военных действий солдат Красной Армии мог выпить свыше 36 литров водки.

С началом Великой Отечественной войны «фронтовые сто грамм» были сохранены и только после приказа наркома обороны №0373 от 12 мая 1942 года массовая выдача водки была прекращена. Согласно новому распорядку 100-граммовая норма полагалась лишь бойцам передовых частей, однако для тех, кто достиг успеха в ведении боевых действий она увеличивалась до 200 грамм. Остальные военнослужащие на «наркомовскую сотку» могли рассчитывать лишь в революционные и общественные праздники. В обычные дни при наличии данной продукции им полагалось не более 50 граммов.

Как на качелях

После войны ассортимент водочных изделий обогатился «Столичной», первая бутылка которой появилась еще в 1941 году в блокадном Ленинграде , и 95% питьевым спиртом. В дальнейшем появляются «Русская», «Экстра», «Пшеничная», «Сибирская», «Посольская», «Золотое кольцо», «Праздничная». Постепенно увеличиваются объемы выпуска этилового спирта и водки.

Так, в 1970 году по сравнению с 1940-м производство этилового спирта выросло в 3,1 раза и достигло 279,6 млн дал (1 дал — 10 литров). По данным экономиста В. Г. Пыхова, примерно 50% выпущенного этилового спирта уходило на изготовление медицинских препаратов, более 30% шло на производство водки и ликероводочных изделий.

Впрочем, динамику роста выпуска водки подпортила антиалкогольная кампания 1972 года, которая ставила задачу сокращения производства крепких спиртных напитков, взамен увеличивая выпуск виноградного вина, пива и безалкогольной продукции. Полностью было прекращено производство водки крепостью 50° и 56°.

Согласно ежегоднику «СССР в цифрах», вплоть до начала 80-х производство водки и ликероводочных изделий только возрастало. К примеру, если в 1970 году объемы этого вида алкоголя составили 243 млн дал, то в 1980-м — 295 млн Соответственно увеличивалось количество реализованной продукции. Так, в 1970 году было продано 230,4 млн дал водки и ликероводочных изделий, в 1980-м — 293,9 млн А дальше пришел черед новой антиалкогольной кампании — «горбачевской», которая сразу отразилась на цифрах. В самый разгар «полусухого закона» в 1987 году объемы выпуска водочной продукции опустились до 123 млн дал. — учитывая образовавшийся дефицит продано было все до литра.

Интерес падает

Как и следовало ожидать, в постперестроечное время вместе с восстановлением рынка алкогольной продукции резко пошла вверх кривая потребления спиртного к 1993 году достигнув показателя 14,5 л на душу населения, что вывело Россию на первое место в мире. Заметно выросла доля водки в общей массе продаваемой спиртосодержащей продукции. Если в 1981 году она составляла 56%, в 1990-м — 66%, то к 1993 году покорила отметку в 82%.

В 2000-х годах, по данным Росстата, производство легальной водки в стране стабилизировалось на отметках 110 — 130 млн дал. Правда, если к этому добавить показатели нелегального выпуска водки, то получим цифру не менее 200 млн дал в год.

Статистика реализации водки и ликероводочных изделий в расчете на душу населения в тот же период достаточно стабильна, но с небольшой тенденцией к снижению: в 1998 году — 14,7 л, 2001 — 14,3 л, 2006 — 13,8 л, 2009 — 11,9 л, что по данным многочисленных исследований свидетельствует о переориентировании россиян на пиво.

Согласно цифрам Росстата и опросов, проведенных Институтом социального анализа и прогнозирования, потребление водки снизилось с 53% от объема всей алкогольной продукции в 2009 году до 39% в 2015 году, в то же время показатели продаж пива за этот же период возросли с 31% до 43%. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с тем, что на пивной рынок стала активнее выходить молодежь 16-25 лет.

Ежегодный объем производства и продажи водки в мире на сегодняшний день свыше 460 млн дал, сумма оборота составляет порядка $50 млрд В структуре глобальных расходов на крепкий алкоголь на долю водки приходится около 20%.