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«Пионера и компанию» обязали рекультивировать загрязненные земли в Кинельском районе
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«Пионера и компанию» обязали рекультивировать загрязненные земли в Кинельском районе 

Волга Ньюс 1 час назад
Ранее во время проверки надзорное ведомство установило, что в ноябре 2017 г. вблизи пос. Алексеевка была загрязнена нефтепродуктами часть территории базы «Пионера и компании» площадью 1181,5 кв. м. Концентрация загрязняющих веществ в пробе почвы превышала норму в 15,93 раза.
Чтобы заставить организацию устранить нарушения, природоохранная прокуратура подала в суд иск с требованием обязать ООО провести рекультивацию земель.
Суд Железнодорожного района Самары 24 апреля удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.
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