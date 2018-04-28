«Пионера и компанию» обязали рекультивировать загрязненные земли в Кинельском районе

Ранее во время проверки надзорное ведомство установило, что в ноябре 2017 г. вблизи пос. Алексеевка была загрязнена нефтепродуктами часть территории базы «Пионера и компании» площадью 1181,5 кв. м. Концентрация загрязняющих веществ в пробе почвы превышала норму в 15,93 раза.

Чтобы заставить организацию устранить нарушения, природоохранная прокуратура подала в суд иск с требованием обязать ООО провести рекультивацию земель.